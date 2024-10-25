Battlefield 2042 célèbre Halloween avec l'événement « Cercle de l'enfer »

Pour la fête la plus effrayante de l'année, Battlefield 2042 a décidé d'offrir aux joueurs des défis terrifiants et des récompenses aussi alléchantes qu'un seau rempli de bonbons.
Si la saison 7 sera officiellement la dernière
pour Battlefield 2042
, DICE a eu à cœur de proposer un nouvel événement temporaire pour divertir les joueurs. Alors qu'Halloween se rapproche à grands pas, le studio a décidé d'effrayer les combattants avec une épopée au nom intimidant : Cercle de l'Enfer. Cette dernière sera accessible à tous à partir du 29 octobre 2024
et elle proposera une pléthore de récompenses inédites à récupérer et d'expériences en mode Extrême.
Des cartes plus difficiles que jamais dans Battlefield 2042
Pendant toute la durée de l'événement, la difficulté Extrême sera débloquée pour les modes Conquête, Ruée et Percée.
Dans cette configuration, tout est pensé pour créer une ambiance plus tendue et mettre les nerfs des participants à l'épreuve. Les joueurs n'auront pas accès à la mini-carte, aux widgets d'escouade, à l'inventaire simplifié, aux glissades et au sprint de traversée.
Les marqueurs ennemis sont également supprimés pour augmenter la tension.
Cependant, le mode Extrême donne également droit à quelques atouts. Ainsi, les véhicules seront plus résistants et feront davantage de dégâts. Mais ils subiront également des dommages importants si un point faible est touché. Les renforts seront également plus nombreux. Toutefois, il faudra faire preuve de tactique car la santé de votre personnage sera également réduite. Lors de ces aventures très risquées, les joueurs pourront explorer 4 cartes différentes : Orbital, El Alamein, la bataille des Ardennes et Dissimulation.
Le Cercle de l'Enfer de Battlefield 2042 s'accompagne d'un passe d'événement dédié décliné en trois versions : le passe classique, le passe Premium et le passe Express.
Le premier est gratuit et inclut 15 paliers. S'il est complété, il donne droit à des éléments cosmétiques ainsi qu'au M1 Garand. Les passes Premium et Express sont quant à eux payants et comportent 30 paliers. Ils donnent droit aux récompenses gratuites mais aussi à un bonus de 20 % d'expérience supplémentaire, des apparences inédites pour les armes et les véhicules, 400 PBF et la tenue légendaire "Apôtre profane" pour Zain.
Afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter et de compléter tous les paliers des différents passes, l'événement Cercle de l'Enfer sera disponible du 29 octobre au 26 novembre 2024
.
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