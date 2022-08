Gotham Knights : Une longue séquence de gameplay dévoilée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que la sortie dearrive à grands pas, la communication autour du titre de WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment s'intensifie. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir un trailer présentant Barbara Gordon, alias Batgirl. Or, récemment, une nouvelle vidéo est arrivée sur la Toile.En effet, IGN First a partagéprésentant les premières minutes de jeu de Gotham Knights, et plus précisément après le prologue. Cette nouvelle communication visuelle débute sur une conversation des différents personnages jouables (Robin, Batgirl, Red Hood et Nightwing) et montre, ensuite, une mission se déroulant à « Gotham University ». Les justiciers sont à la recherche du Dr Kirk Langstorm, qui s'avère mort. Batgirl se met, alors, en quête d'indices et cherche la scène de crime, pour faire la lumière sur cette affaire. Ce qui mène à plusieurs affrontements, durant lesquels nous pouvons, notamment, voir les aptitudes de combat de Batgirl.Pour rappel, Gotham Knights invite les joueurs et les joueuses à incarner l'un des justiciers, cités précédemment. Après la mort de Batman, c'est à eux de protéger la population de Gotham City. L'aventure promet des affrontements contre des méchants notoires et plusieurs mystères à résoudre. Notons que, d'après les dernières informations partagées, Gotham Knights ne proposera pas la fonctionnalité cross play ni de microtransactions Gotham Knights doit sortir le. Le titre de WB Games Montréal se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.