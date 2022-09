Gotham Knights s'offre un nouveau trailer centré sur la Batman Family

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 61,49 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction.



doit débarquer à la fin du mois d'octobre de cette année 2022. D'ailleurs, la communication autour du soft s'intensifie ces derniers temps. En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont déjà partagé des vidéos présentant les personnages de Gotham Knights, ou encore les mécaniques de jeu et les antagonistes . Cette fois-ci, c'est la Batman Family qui profite d'un nouveau trailer.Récemment, Warner Bros. Interactive Entertainment et WB Games Montréal ont publié, comportant les commentaires et explications des développeurs, au sujet(Robin, Red Hood, Nightwing et Batgirl). Ainsi, nous apprenons queentre les personnages jouables évolueront au fur et à mesure de l'aventure : s'ils sont divisés, et surtout marqués par la mort de Batman dans les premières heures de jeu, nous pouvons nous attendre à plus de complicité et d'harmonie entre eux, par la suite.D'ailleurs, Gotham Knights propose un arc narratif, composé de cinématiques, pour chaque justicier. Ce qui nous permettra d'en savoir plus à leur sujet. Finalement, cette communication visuelle nous offre un, la Batcave des quatre Chevaliers. Alfred sera également présent sur Gotham Knights et aidera la Batman Family.Rappelons que Gotham Knights sort le 21 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, et ce selon plusieurs éditions . Le titre ne proposera, malheureusement, pas de cross-play.