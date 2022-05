Gotham Knights pourrait proposer de la coopération jusqu'à 4 joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au début du mois de mars de cette année, nous apprenions une bonne nouvelle concernant Gotham Knights. Le titre, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, dispose désormais d' une date de sortie précise . Le rendez-vous est fixé en octobre.Aujourd'hui, Gotham Knights est au cœur de l'actualité alors qu'une nouvelle information laisse penser que le titre proposera de. Pour rappel, Gotham Knights devait être jouable jusqu'à 2 joueurs. C'est un fait avéré et un détail officiel.Or, comme l'ont reporté les journalistes du site PCGamesN , la page du jeu a été mise à jour sur le PlayStation Store . Celle-ci affiche la mention, en anglais : « Supports up to 4 online players with PS Plus ». Ce qui signifie, dans la langue de Molière : « Prend en charge jusqu'à 4 joueurs en ligne, disposant du PS Plus ». Cela est plausible car nous savons que nous pourrons choisir entre plusieurs personnages à incarner : Nightwing, Batgirl, Robin ou Red Hood.À l'heure actuelle, le studio de développement en charge du jeu n'a pas confirmé ou infirmé ces propos. Ainsi, il est préférable de prendre ces informations avec des pincettes et attendre une communication officielle de leur part, afin de connaître le fin mot de cette histoire.Pour rappel,est attendu pour le. Il devrait sortir sur