Gotham Knights : Les fonctionnalités de la version PC dévoilées

Depuis de nombreuses semaines maintenant, WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment partagent régulièrement de nouvelles informations et trailers concernant leur prochain jeu,. Cette fois-ci, le titre refait parler de lui alors que des détails concernantviennent d'être dévoilés.Ainsi, grâce à un tout nouveau trailer, entièrement dédié aux fonctionnalités PC de Gotham Knights, nous apprenons que cette version proposeraainsi que du. De plus, les joueurs et les joueuses auront accès à deafin de personnaliser leur expérience de jeu. Gotham Knights prendra égalementÀ l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les configurations PC requises pour Gotham Knights. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles à ce sujet, nous vous tiendrons au courant.Pour rappel, Gotham Knights nous propose d'incarner l'un des quatre justiciers, en charge de protéger la population de Gotham City, suite à la mort de Batman : Red Hood, Nightwing, Batgirl ou bien Robin. Selon les dernières informations, chacun d'entre eux offrira sa propre vision des faits . Ainsi, pour connaître toute l'histoire de Gotham Knights, il faudra très certainement refaire les missions, tout en changeant de personnage.Rappelons que Gotham Knights sort le 21 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, et ce selon plusieurs éditions . Le titre ne proposera, malheureusement, pas de cross-play. Si vous êtes intéressé par Gotham Knights, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :