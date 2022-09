Gotham Knights : Chaque personnage aura son point de vue sur l'histoire

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 61,49 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction.



Depuis le début, nous savons que l'un des principaux axes de Gotham Knights , sera la possibilité de jouer plusieurs personnages. Avec l'absence de Batman, touteà sa place. L'information qui vient s'ajouter à cela est que chaque personnage apportera sa propre version de chaque mission proposée.Ainsi, si chacune propose une trame d'évènements qui lui est propre, chaque point de vue apportera son lot d'informations pour mieux comprendre le déroulement de l'histoire dans son ensemble. En définitive,afin d'avoir l'ensemble du tableau et de bénéficier de l'ensemble de la trame scénaristique proposée par Gotham Knights.Nous pourrons donc alterner entre les points de vue des personnages suivants pour chaque mission :, le premier Robin qui a décidé de changer d'identité secrète pour se détacher de la figure de Batman et poursuivre sa propre carrière de combattant du crime., le deuxième Robin, mort, puis ressuscité. C'est un personnage qui a franchi la limite non létale de Batman dans un sens ou dans l'autre à plusieurs reprises et s'est plusieurs fois opposé à son mentor. Il semble aujourd'hui revenu dans le droit chemin pour assurer l'héritage de l'homme chauve-souris., le troisième et actuel, qui se démarque par ses facultés d'analyse et son esprit de déduction et le situe plus dans la lignée du détective que ses deux prédécesseurs plus axés sur le combat ou les acrobaties.Enfin,, la fille du commissaire Gordon, mais surtout l'alias de, dont les capacités au combat ont fait leurs preuves au même titre que sa maîtrise des outils technologiques pendant sa période sous le pseudonyme d'Oracle.Rendez-vous le 21 octobre pour découvrir Gotham Knights. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.