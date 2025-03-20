Balatro triomphe aux GDC Awards et décroche le prestigieux titre de Jeu de l'année

Balatro : Pourquoi le jeu n'a aucun DLC payant ? La réponse hilarante du développeur

Depuis sa sortie en 2024, Balatro connaît un succès impressionnant, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus et des mises à jour gratuites régulières incluant des collaborations avec des licences célèbres comme Assassin's Creed ou Fallout. Pourtant, le développeur LocalThunk refuse catégoriquement de proposer des DLC payants. Sa raison ? Une honnêteté hilarante mais percutante sur les réseaux sociaux.