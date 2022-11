Back 4 Blood : La troisième extension « River of Blood » annoncée avec une date de sortie

Date de sortie et contenu de la troisième extension de Back 4 Blood

PC Édition Standard → 16,99 € au lieu de 59,99 €, soit 72 % de réduction. Édition Deluxe → 29,44 € au lieu de 89,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Ultimate → 32,99 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Ultimate → 83,99 € au lieu de 109,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après « Children of the Worm » et « Tunnels of Terror »,aura le droit à une. Nommée, celle-ci se rendra disponible au début du mois de décembre 2022. Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont, récemment, partagé des informations quant au contenu de cette extension à venir.de Back 4 Blood est fixée au. Notons, avant tout, que ce contenu additionnel est dans le Passe annuel de Back 4 Blood ainsi que dans les éditions Deluxe et Ultimate. Il peut également être acheté séparément.Via cette troisième extension, les joueurs et les joueuses pourront découvrir uneet devront ainsi affronter « de nouvelles menaces ennemies ». De plus, unsera introduit dans le roster : il s'agit de Tala, « une ancienne adepte de secte devenue Nettoyeur ». Par ailleurs, lepourra être invoqué par les équipes. Sans oublier, évidemment, de. Finalement, « River of Blood » contientetÀ cette date, les développeurs de chez Turtle Rock Studios déploieront aussi une, soit « Trial of the Worm ». Celle-ci introduira« dans lequel les joueurs choisissent leur chemin le long d'une chaîne de quatre cartes tout en gagnant des points de ravitaillement en cours de route ». Les équipes pourront augmenter la difficulté en empruntant des chemins plus dangereux et en appliquant des modificateurs de corruption, par exemple.Pour rappel, Back 4 Blood est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (Epic Games Store et Steam). Le titre est disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez découvrir le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :