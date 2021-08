Back 4 Blood vient de passer gold

We're not seeing red right now, today it's all gold! Amazing work to the team for getting #Back4Blood through the hordes. Full steam to October! @back4blood pic.twitter.com/k79NVARnpX — Warner Bros. Games (@wbgames) August 12, 2021

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

vient d'annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux :. Cette étape est assez importante lors de la conception d'un jeu car elle signifie que son développement est bel et bien terminé et qu'il est désormais prêt à partir en usine pour la fabrication des disques et ainsi obtenir la certification numérique.Par ailleurs, cette journée du 12 août marque également l'accès pour tous les joueurs à la bêta ouverte qui débutera(heure française). Le titre se rendra disponible en téléchargement dans les stores respectifs de chaque plateforme, que ce soit PlayStation, Xbox, ou PC, et. Néanmoins, il nécessitera tout de même une inscription au préalable, directement sur le site officiel du jeu est un jeu de tir coopératif dans lequel les joueurs doivent s'allier pour faire face à des hordes de zombies et autres infectés. Un arsenal de guerre est bien évidemment disponible, et plusieurs modes ainsi que plusieurs cartes sont également jouables.Bien que le titre ne soit pas encore disponible, nous vous avons préparé plusieurs guides que vous pouvez consulter dès à présent afin de tout savoir sur Back 4 Blood qui, on vous le rappelle, sortira le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.