Back 4 Blood présente le contenu de l'alpha fermée en vidéo

Nous avons pu découvrir plus amplement Back 4 Blood , FPS coopératif et compétitif développé par Turtle Rock, qui est plus ou moins dans la lignée de Left 4 Dead, lors des Game Awards 2020. Le titre est de ce fait très attendu par les amateurs du genre, qui ont été déçus par les jeux sortis ces derniers temps s'inspirant du classique de Valve.Pour tenter de réussir le lancement parfait en juin prochain,. Turtle Rock a donc partagé une nouvelle vidéo, présentant le contenu de cette alpha fermée. Quatre des huit personnages seront jouables, à savoir Walker, Holly, Evangelo et Hoffman, qui auront tous des capacités différentes.Seule la première mission de Back 4 Blood, nous faisant découvrir Evansburg, semble jouable. Plusieurs types de zombies, appelés Ridden, seront introduits, tels que le Stinger, qui peut sauter et possède quatre bras, Retch, qui est particulièrement imposant, Tall Boy, équipé d'un bras surpuissant et dévastateur ainsi que Ogre, le plus grand de ces créatures.Pour venir à bout de ces Ridden, mais aussi apporter un peu d'originalité,, permettant d'apporter divers avantages et bonus aux joueurs selon celles choisies. Le « Directeur du jeu », une intelligence artificielle, tentera de vous mettre des bâtons dans les roues, puisque ce dernier s'adaptera à votre façon de jouer dans le but de varier les ennemis, l'environnement ou les emplacements de certains objets.sera donc jouable pour la première fois dès ce 17 décembre, seulement pour celles et ceux qui ont récupéré un accès pour l'alpha. Nous vous expliquons comment faire ici . Il arrivera le 22 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.