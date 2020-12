Back 4 Blood : Comment participer à l'alpha fermée ?

Participer à l'alpha fermée de Back 4 Blood

Un an et demi après l'annonce de, développé par Turtle Rock et suite spirituelle de Left 4 Dead, les développeurs nous ont partagé un premier trailer, du gameplay, mais aussi une date de sortie. Afin que le titre coopératif puisse être le plus qualitatif possible, les développeurs ont annoncé. Vous pouvez maximiser vos chances d'y participer, et nous vous expliquons comment.Comme très souvent avant le lancement de titre d'ampleur et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de jeux multijoueur,, pour que le titre soit totalement prêt lors de sa sortie finale. C'est bien évidemment le cas de, qui lancera sa premièreLes places sont limitées, mais si vous souhaitez y participer, vous pouvez rendre sur le site officiel et cliquer sur la partie « S'inscrire maintenant », pour tenter d'obtenir un accès. Il vous sera demandé d'inscrire quelques informations pour vous contacter, mais aussi la vitesse de votre connexion internet.Vous pouvez également augmenter vos chances d'obtenir un accès pour l'alpha en rejoignant le discord officiel , qui fait gagner des clés en suivant les indications.L'alpha ne sera disponible que via Steam pour le moment, maisest attendu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sa date de sortie est programmée pour le 22 juin 2021. En attendant de pouvoir participer à cette alpha, nous vous laissons avec les premières images de gameplay.