Back 4 Blood partage le contenu de sa bêta ouverte

Cinq Nettoyeurs différents disponibles, Evangelo, Holly, Walker et Hoffman, et la possibilité de jouer en tant que « Maman » pour la première fois

Six variantes d'Infestés différentes à incarner dans le mode « Nuée », y compris le Colosse, la Nausée, la Cracheuse, l'Explosif, le Concasseur et la Piqueuse

Diverses armes à découvrir, des cartes pour construire des decks et des Infestés à exterminer

Le centre communautaire de Fort Hope à explorer

Début août marque, qui est attendue de pied ferme par toute une communauté, qui a été déçue de savoir que le FPS coopératif était reporté de quelques mois. Afin que tout le monde sache à quoi s'attendre durant ces quelques jours, du 5 au 9 août,Nous aurons donc la possibilité de découvrir deux cartes pour le mode « Nuée », fameux mode PvP dans lequel une équipe incarne des survivants et une autre des morts-vivants. Deux cartes pour le mode coopérations seront également jouables. Pour le reste, voici le contenu en détail :Cette première phase de bêtaet quelques chanceux ayant reçu un accès en s'inscrivant sur le site officiel. Vous retrouverez de plus amples informations ici Si vous n'avez malheureusement pas été sélectionné, rassurez-vous,. Dans les deux cas, toutes les plateformes (PC, PS4, PS5, Xbox One et Series) sont concernées, et le cross-play et le cross-gen seront activés.La sortie finale deest attendue le 12 octobre 2021, sur les plateformes sus-citées.