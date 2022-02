Back 4 Blood : La mise à jour de février se dévoile

PC Édition Standard → 26,29 € au lieu de 59,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 89,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 69,89 € au lieu de 99,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 56,39 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction. Édition Deluxe → 89,9 € au lieu de 109,99 €, soit 18 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Après une sortie couronnée de succès,. Turtle Rock n'est toutefois pas résigné et va continuer à tenter de faire revenir les joueurs, tout en en séduisant de nouveaux. Ainsi,Côté nouveautés, nous retrouvons la possibilité de rester ensemble à la fin de la partie, si vous vous entendez bien avec vos partenaires fraichement rencontrés, ou encore la possibilité de passer en mode streamer, pour ne pas avoir de problème avec les musiques ayant un copyright. Il est également possible, avec cette mise à jour, d'augmenter ses decks préparés de 8 à 16. Dernier point important, et pas des moindres, les joueurs gagneront désormais des Supply Points, même lors des missions ratées.Pour le reste de la mise à jour, nous nous retrouvons face à un imposant patch notes, corrigeant certains soucis et équilibrant les armes, en majeure partie. Vous pouvez le retrouver ici Nous devrions toutefois avoir le droit à une mise à jour de contenu assez vite, probablement en mars, étant donné que les développeurs ont prévu plusieurs DLC et mises à jour gratuites, dans le but d'étoffer légèrement l'expérience, selon la feuille de route partagée en novembre est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass.