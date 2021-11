Back 4 Blood : Trois mises à jour gratuites et le contenu des DLC dévoilés

Première feuille de route pour Back 4 Blood

Véritable succès depuis son lancement en octobre, les joueurs de Back 4 Blood pouvaient regretter le manque de contenu, ou certaines fonctionnalités phares. Les développeurs, Turtle Rock Studios, en sont bien conscients et ajouteront certaines choses dans les mois à venir, par le biais de deux mises à jour gratuites. En 2022, d'autres mises à jour et les premiers DLC seront disponibles. La première mise à jour sera déployée en novembre, mais se concentrera sur la correction de problèmes et l'amélioration de certains points. Ce n'est qu'en décembre, avec la deuxième mise à jour, que du contenu sera ajouté. De nouvelles cartes et un événement saisonnier seront également introduits. Début 2022, le contenu ajouté sera encore plus important avec une nouvelle difficulté, de nouvelles cartes de joueur, un mode coopératif supplémentaire et de nouvelles améliorations. Pour ce qui est du contenu payant (gratuit pour les possesseurs du passe annuel), trois extensions sont prévues. Le premier, nommé « Tunnels de la terreur » contiendra de nouveaux nettoyeurs (deux selon l'image) de nouvelles armes ou encore de nouvelles cartes et des skins exclusifs. Plus de détails seront donnés en temps voulu. Les deux autres extensions ne se sont pas dévoilées, mais elles arriveront également en 2022. Back 4 Blood est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Depuis sa sortie, il comptabilise six millions de joueurs.