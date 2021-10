Back 4 Blood : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Back 4 Blood ?

PS4/PS5 → 00h01, le 12 octobre.

→ 00h01, le 12 octobre. Xbox One/Series → 00h01, le 12 octobre.

→ 00h01, le 12 octobre. PC → 17h01, le 12 octobre. Via Steam et l'Epic Games Store.

→ 17h01, le 12 octobre.

La suite spirituelle de Left 4 Dead, qui est d'ailleurs développée par certains des créateurs de la licence, arrive ce 12 octobre, sur PC, PlayStation et Xbox, pour le plus grand plaisir de toute une communauté qui attendait, enfin, un digne FPS coopératif, après les différents échecs de la dernière décennie. Même si certains avaient réussi à sortir leur épingle du jeu, aucun n'avait réussi à conquérir le cœur des joueurs, ce qu'espère bien faire Turtle Rock Studios.De fait, comme il s'agit d'un jeu attendu, nombreux sont celles et ceux à se demanderIl s'agit effectivement d'une question qui revient souvent, afin de découvrir au plus vite cette expérience. Actuellement, lorsqu'un jeu sort sur différentes plateformes, ce qui est le cas ici, il n'est pas rare de voir des périodes de lancement différentes. Pour, nous en aurons deux : une pour consoles et une PC.Les joueurs consoles ont très souvent la chance de pouvoir jouer quelques heures en avance, puisque les jeux sortent la plupart du temps à minuit. Pour les joueurs PC, il faudra cependant patienter jusqu'en fin d'après-midi...Voici lesLa bonne nouvelle, si vous avez acheté l'édition Deluxe ou Ultimate deest que vous pouvez y jouer en accès anticipé dès ce 7 octobre, et donc en profiter six jours avant tout le monde. Sinon, il va falloir attendre ce 12 octobre.Pour rappel,proposera aussi bien un mode PvE, en coopération, que PvP, dans lequel les joueurs seront également des zombies. Un système de cartes sera en place pour que chaque partie soit différente. Pour les joueurs PC, les configurations sont à retrouver ici