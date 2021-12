Back 4 Blood détaille sa mise à jour de décembre

Détail de la mise à jour de décembre de Back 4 Blood

PC Édition Standard → 27,76 € au lieu de 59,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 89,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 71,99 € au lieu de 99,99 €, soit 28 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 56,25 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction. Édition Deluxe → 89,9 € au lieu de 109,99 €, soit 18 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un peu plus de deux mois après sa sortie,Elle est prévue pour être déployée le 16 décembre en fin de journée, sur toutes les plateformes. En plus de nombreuses améliorations et quelques corrections, c'est surtout le contenu qui va intéresser les joueurs.Comme cela avait été annoncé en novembre,, tout en gardant sa progression. Il s'agissant d'une fonctionnalité très demandée par la communauté, avant même la sortie de. Un nouveau type de cartes, nommé « Burn Cards » en version originale, est également ajouté. Ces cartes ajouteront des effets temporaires tels que des soins, une augmentation de la monnaie ou une meilleure résistance. D'autres cartes sont également implantées, permettant d'augmenter l'inventaire ou de réduire les dommages ennemis. Pour le reste, les bots en solo seront maintenant choisis aléatoirement, et le suivi des statistiques est visible en mode Training.Sans grande surprise,, lequel propose des décorations spéciales dans plusieurs lieux. Des skins pour les personnages, les armes ou encore des sprays à l'image des fêtes peuvent également être débloqués tout au long de ce petit événement temporaire. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour (en anglais) sur le site officiel Rappelons qu'une autre mise à jour gratuite et majeure sera déployée en 2022, tout comme au moins trois DLC, comme l'avait indiqué la feuille de route est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Si vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :