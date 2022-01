Back 4 Blood confirme que les nouveaux personnages seront bien payants, de nouveaux modes pourraient arriver

PC Édition Standard → 26,29 € au lieu de 59,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 89,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 69,89 € au lieu de 99,99 €, soit 30 % de réduction.

Après un début remarqué,d n'est plus aussi populaire, mais arrive tout de même à regrouper, en moyenne, plus de 6 000 joueurs simultanés, uniquement sur Steam, ce qui reste une performance acceptable, sachant que le contenu est voué à évoluer en 2022. Plusieurs extensions seront effectivement lancées, ajoutant diverses choses, dans le but d'approfondir l'expérience coopérative.Parmi ces nouveautés,. Bien qu'une roadmap pour ces premiers ajouts ait été partagée il y a quelques semaines, plusieurs joueurs se sont demandé si ces Nettoyeurs allaient être introduits gratuitement, ou s'il fallait payer. Par le biais d'une session de questions-réponses sur Reddit . Néanmoins, celles et ceux qui le souhaitentConcernant de nouveaux modes PvE ou PvP, bien que rien ne soit pour le moment prévu,. Nous aurons de plus amples informations dans les mois à venir sur le contenu qui arrivera, que ce soit ce qui a déjà été annoncé ou non. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la roadmap ici est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Si vous souhaitez, vous aussi, le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :