Obsidian aurait pu faire un jeu Avatar 2, et souhaite toujours travailler sur un nouveau Fallout

Pour être clair, nous ne travaillons pas sur Fallout, et je ne sais même pas si ça sera le cas. Nous devons simplement voir ce qui se passe, c'est la meilleure façon de le dire. Mais j'aimerais faire un autre Fallout avant de prendre ma retraite. Mon espoir est que cela se produise, mais nous devons juste attendre et voir.

Après avoir sorti la version finale de Grounded, en 2022, et nous avoir livré l'excellent The Outer Worlds trois années plus tôt, Obsidian travaille actuellement sur sa suite et sur Avowed , un RPG fantastique, dont les nouvelles à son sujet sont assez rares. Mais avant de travailler sur tout cela, le studio a, notamment œuvré sur Fallout: New Vegas, et aurait même pu nous proposer un jeu Avatar., à l'occasion d'un entretien avec GamePressure . Il explique que si toutes les planètes avaient été alignées,. « Nous avons parlé de faire un jeu Avatar avec eux (James Cameron et la 20th Century Fox). Je ne sais plus combien de temps ça fait, peut-être six, huit ans, ou quelque chose comme ça ».Imaginer le savoir-faire d'Obsidian avec les RPG dans le monde extraordinaire de Pandora aurait pu nous fournir une aventure incroyable, mais les choses ne se sont finalement pas faites. Finalement, c'est Ubisoft et Massive qui sont à la tête du prochain jeu Avatar, nommé Frontiers of Pandora , qui devrait sortir dans les mois à venir.Et si certains, nostalgiques de Fallout: New Vegas, espéraient revoir le studio aux commandes d'une suite, c'est n'est pour le moment pas le cas. Néanmoins,Concernant le futur de Fallout,, mais seulement après The Elder Scrolls 6 , soit dans quelques années.