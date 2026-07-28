Avatar: Frontiers of Pandora et 12 jeux Ubisoft jouables gratuitement sur PC à cette condition

Au milieu de votre programme de vacances, Ubisoft a décidé de vous gâter en offrant non pas un, mais 13 jeux différents sur PC. Mais pour en profiter, vous devez remplir une condition bien spécifique pour débloquer chacun d'entre eux.

Entre un barbecue, un après-midi à la plage et une sortie entre amis à la fête foraine, l'été est un bon moment pour se faire plaisir en jouant à vos titres mis de côté tout au long de l'année. Mais si vous aviez un ou deux jeux dans votre pile de titres PC, Ubisoft a décidé de l'étoffer. Il offre 13 jeux différents pour combler les amateurs d'assassinats, de courses, de piraterie ou encore de tir.

L'éditeur et développeur vient d'annoncer un partenariat avec Xbox qui vous permet de jouer gratuitement sur PC à plusieurs titres cultes dont Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ou Rainbow Six Siege.

Jouez gratuitement sur PC à un jeu déjà sur votre console préférée

De base, les jeux du catalogue Ubisoft+ Classics sont accessibles à tous les détenteurs de la version Ultimate du Xbox Game Pass. Mais avec cette nouvelle offre détaillée dans un billet de blog sur le site d'Xbox, les joueurs possédant la console à la croix verte et un PC sont gâtés.

L'annonce révèle qu'à partir d'aujourd'hui, « Les joueurs possédant la version numérique Xbox de certains jeux peuvent désormais accéder à la version PC via Ubisoft Connect sans frais supplémentaires ». Cela signifie que si vous avez acheté l'un des jeux suivants en version dématérialisée sur votre console Xbox, vous pouvez y jouer gratuitement sur PC. Pour cela, vous devrez simplement utiliser le launcher Ubisoft Connect pour lancer le jeu en question. Les titres concernés sont :

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Une offre qui ne fonctionne pas si vous avez acheté les versions physiques des jeux concernés

Si elle ne concerne pas l'ensemble des joueurs, cette offre permet de prolonger l'aventure sur PC ou de permettre de faire découvrir certains titres à vos proches s'ils ont accès à votre compte. Toutefois, l'ajout gratuit au catalogue PC ne fonctionne que pour les jeux achetés via le magasin Xbox. Vous ne pouvez pas en bénéficier si vous avez acheté les versions physiques des jeux listés plus haut.

Enfin, il est précisé que l'opération ne fonctionne pas d'une version PC achetée via le launcher Ubisoft vers une console Xbox. Notons que cette offre promotionnelle n'est disponible que pour une durée limitée jusqu'au 4 août 2026.