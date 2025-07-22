Avatar: Frontiers of Pandora va s'offrir deux fonctionnalités attendues, avant l'arrivée d'Avatar 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juillet 2025 à 10h57
Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Avatar: Frontiers of Pandora va prochainement profiter d'une mise à jour, apportant deux fonctionnalités réclamées par la communauté.
Avatar: Frontiers of Pandora va s'offrir deux fonctionnalités attendues, avant l'arrivée d'Avatar 3
Disponible depuis le début du mois de décembre 2023 sur diverses plateformes de jeu, Avatar: Frontiers of Pandora va, encore, s'offrir de nouveaux contenus en cette année 2025. Deux ans après son lancement, Avatar: Frontiers of Pandora va, ainsi, se doter de deux fonctionnalités importantes, dans quelques semaines.

Une nouvelle perspective pour Avatar: Frontiers of Pandora

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En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X d'Ubisoft et une nouvelle vidéo, Avatar: Frontiers of Pandora va prochainement accueillir une nouveauté de taille : la vue à la troisième personne. Comme vous vous en doutez, cette fonctionnalité sera introduite via une nouvelle mise à jour, qui sera, d'ailleurs, déployée le 5 décembre 2025.

Miniature vidéo

Ubisoft a, en outre, précisé que l'équipe de Massive Entertainment a entièrement retravaillé les animations, les contrôles, l'audio et les systèmes de caméra afin de proposer une expérience fluide et convaincante à la troisième personne pour Avatar: Frontiers of Pandora. Cette nouvelle perspective permettra ainsi aux joueurs et aux joueuses d'apprécier différemment les somptueux paysages de Pandora, mais aussi de mieux profiter de la personnalisation de leur Na'vi, par exemple. Mais, il ne s'agit pas du seul ajout.

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Le mode New Game Plus bientôt sur Avatar: Frontiers of Pandora

La mise à jour du 5 décembre 2025 apportera également le mode New Game+ (Nouvelle Partie Plus, si vous préférez) sur Avatar: Frontiers of Pandora. Celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses ayant terminé l'histoire principale de recommencer l'aventure tout en conservant leur inventaire et leurs compétences débloquées. Ce mode ajoutera également un tout nouvel arbre de compétences et proposera un équipement encore plus puissant pour inciter la communauté à replonger dans l'aventure, et ce, avec un défi relevé.

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Une mise à jour stratégique avant Avatar: Fire and Ash

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Cette mise à jour d'Avatar: Frontiers of Pandora stratégique intervient à un moment qui n'est absolument pas anodin. Ce patch arrive juste avant la sortie d'Avatar: Fire and Ash, le troisième volet très attendu de la saga cinématographique réalisée par James Cameron. L'objectif d'Ubisoft est donc clairement d'exploiter l'engouement autour du prochain film pour attirer de nouveaux joueurs et raviver l'intérêt des anciens. Reste à savoir si cela fonctionnera.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Avatar: Frontiers of Pandora est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 13,99 € au lieu de 30 €, soit 53 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 59,79 € au lieu de 80 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Gold → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 130 €, soit 29 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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