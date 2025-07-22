Avatar: Frontiers of Pandora va s'offrir deux fonctionnalités attendues, avant l'arrivée d'Avatar 3

Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Avatar: Frontiers of Pandora va prochainement profiter d'une mise à jour, apportant deux fonctionnalités réclamées par la communauté.
Disponible depuis le début du mois de décembre 2023 sur diverses plateformes de jeu, Avatar: Frontiers of Pandora
va, encore, s'offrir de nouveaux contenus en cette année 2025. Deux ans après son lancement, Avatar: Frontiers of Pandora va, ainsi, se doter de deux fonctionnalités importantes, dans quelques semaines
.
Une nouvelle perspective pour Avatar: Frontiers of Pandora
En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X d'Ubisoft et une nouvelle vidéo, Avatar: Frontiers of Pandora va prochainement accueillir une nouveauté de taille : la vue à la troisième personne
. Comme vous vous en doutez, cette fonctionnalité sera introduite via une nouvelle mise à jour, qui sera, d'ailleurs, déployée le 5 décembre 2025
.
Ubisoft a, en outre, précisé que l'équipe de Massive Entertainment a entièrement retravaillé les animations, les contrôles, l'audio et les systèmes de caméra
afin de proposer une expérience fluide et convaincante à la troisième personne pour Avatar: Frontiers of Pandora
. Cette nouvelle perspective permettra ainsi aux joueurs et aux joueuses d'apprécier différemment les somptueux paysages de Pandora, mais aussi de mieux profiter de la personnalisation de leur Na'vi, par exemple. Mais, il ne s'agit pas du seul ajout.
Le mode New Game Plus bientôt sur Avatar: Frontiers of Pandora
La mise à jour du 5 décembre 2025 apportera également le mode New Game+ (Nouvelle Partie Plus, si vous préférez) sur Avatar: Frontiers of Pandora
. Celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses ayant terminé l'histoire principale de recommencer l'aventure tout en conservant leur inventaire et leurs compétences débloquées. Ce mode ajoutera également un tout nouvel arbre de compétences et proposera un équipement encore plus puissant
pour inciter la communauté à replonger dans l'aventure, et ce, avec un défi relevé.
Une mise à jour stratégique avant Avatar: Fire and Ash
Cette mise à jour d'Avatar: Frontiers of Pandora
stratégique intervient à un moment qui n'est absolument pas anodin. Ce patch arrive juste avant la sortie d'Avatar: Fire and Ash, le troisième volet très attendu de la saga cinématographique réalisée par James Cameron
. L'objectif d'Ubisoft est donc clairement d'exploiter l'engouement autour du prochain film pour attirer de nouveaux joueurs et raviver l'intérêt des anciens. Reste à savoir si cela fonctionnera.
En guise de conclusion, rappelons qu'Avatar: Frontiers of Pandora
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :
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