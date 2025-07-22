Avatar: Frontiers of Pandora va s'offrir deux fonctionnalités attendues, avant l'arrivée d'Avatar 3

Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Avatar: Frontiers of Pandora va prochainement profiter d'une mise à jour, apportant deux fonctionnalités réclamées par la communauté.

Une nouvelle perspective pour Avatar: Frontiers of Pandora

Le mode New Game Plus bientôt sur Avatar: Frontiers of Pandora

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Une mise à jour stratégique avant Avatar: Fire and Ash

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PC Édition Standard → 13,99 € au lieu de 30 €, soit 53 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 59,79 € au lieu de 80 €, soit 25 % de réduction. Édition Gold → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 130 €, soit 29 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis le début du mois de décembre 2023 sur diverses plateformes de jeu,va, encore, s'offrir de nouveaux contenus en cette année 2025. Deux ans après son lancement,En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X d'Ubisoft et une nouvelle vidéo,. Comme vous vous en doutez,Ubisoft a, en outre, précisé queafin de proposer une expérience fluide et convaincante à la troisième personne pour. Cette nouvelle perspective permettra ainsi aux joueurs et aux joueuses d'apprécier différemment les somptueux paysages de Pandora, mais aussi de mieux profiter de la personnalisation de leur Na'vi, par exemple. Mais, il ne s'agit pas du seul ajout.. Celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses ayant terminé l'histoire principale de recommencer l'aventure tout en conservant leur inventaire et leurs compétences débloquées.pour inciter la communauté à replonger dans l'aventure, et ce, avec un défi relevé.Cette mise à jour d'stratégique intervient à un moment qui n'est absolument pas anodin.. L'objectif d'Ubisoft est donc clairement d'exploiter l'engouement autour du prochain film pour attirer de nouveaux joueurs et raviver l'intérêt des anciens. Reste à savoir si cela fonctionnera.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :