Assassin's Creed Valhalla : Votre épopée vous amènera sur les terres de l'ancien Angleterre et la Norvège

Nous en savons davantage sur le prochain Assassin's Creed Valhalla, et ce dernier nous amènera dans les anciens royaumes qui dominaient l'Angleterre de l'époque, mais également une partie de la côte Norvégienne.

À la conquête de l'Angleterre

Si vous regardez l'Angleterre d'aujourd'hui et que vous voyez une ville qui se termine par "thorpe" ou "by", cela signifie probablement que c'était une ville viking, ou une ville nordique ou danoise. Nous savons donc, rien qu'à leur nombre - des centaines de ces villes - qu'ils étaient des colons très prospères.

Il est spécifiquement connu pour être l'un des opposants les plus fidèles à l'invasion Viking. Il était le plus fort des rois. Il a pu les repousser un moment et les gérer, tandis que les autres rois s'effondreraient sous les assauts des Danois et des Nordiques.

Le voyage commence en Norvège et finira par aboutir en Angleterre, il s'agit encore une fois de cette idée de coloniser le peuple et de construire cette colonie florissante.

Ubisoft a dévoilé il y a peu le prochain opus de leur très célèbre licence Assassin's Creed . Ce dernier se nomme, et vous plongera dans l'univers barbare des Vikings.C'est en 873 queprendra donc place, et dans ce dernier, vous aurez la possibilité de voyager à travers, ainsi qu'une partie de la Norvège glacée. En effet,Les Vikings ont tiré profit de cette géographie afin d'effectuer des raids avec leurs navires, passant alors par les rivières de l'Angleterre dans le but d'atteindre leurs cibles. Mais ce n'est pas seulement ce qu'ils voulaient, ils désiraient également s'y installer, et Valhalla en sera le témoin.Dans cet opus,, un leader viking qui désire trouver une nouvelle maison pour son peuple. En choisissant ce dernier, vous devrez faire des choix sur les différentes façons de construire vos colonies. Ainsi,Aussi,. Nous en apprenons davantage sur lui grâce aul. En effet, ce dernier se montrera sans pitié vis-à-vis de cette invasion Viking et n'hésitera pas à les affronter, contrairement à d'autres rois.Cetdignes des plus grands Vikings. Il sera intéressant de voir comment Ubisoft a procédé afin de retransmettre toute cette puissance et cette rage qu'avait ce peuple.En attendant d'avoir de plus amples informations, notamment du gameplay et une date de sortie précise, nous rappelons quesera disponible sur PC, via l'Epic Games Store et Uplay, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020.