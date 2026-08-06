L'homme derrière les meilleurs épisodes d'Assassin's Creed fait son retour chez Ubisoft

Après un passage remarqué chez Electronic Arts, Eric Baptizat fait son grand retour chez Ubisoft. L'ancien réalisateur d'Assassin's Creed Valhalla et Lead game designer de Black Flag prend désormais la tête de l'ensemble de la franchise, une nomination stratégique pour relancer une saga en pleine mutation.

Le paysage de l'industrie vidéoludique est souvent marqué par des mouvements de personnel, mais le retour d'Eric Baptizat chez Ubisoft a de quoi retenir l'attention. Après avoir quitté l'éditeur français en 2021 pour rejoindre les rangs d'Electronic Arts et du studio Motive, où il a brillamment dirigé le remake de Dead Space et œuvré sur Battlefield 6, le développeur retrouve la franchise qui a fait sa renommée. Ce retour inattendu a été officialisé non pas par le principal intéressé, mais par Jean Guesdon, responsable du contenu pour Assassin's Creed.

Une nomination stratégique pour l'avenir de la saga

Désormais nommé directeur de jeu pour l'ensemble de la marque Assassin's Creed, Eric Baptizat aura la lourde tâche de superviser l'orientation créative des futurs projets. Son curriculum vitae parle pour lui. Ayant passé près de seize ans chez le géant français, il a joué un rôle déterminant dans le succès d'opus majeurs tels que Black Flag, Unity, Origins et Valhalla. Sur LinkedIn, Jean Guesdon n'a pas tari d'éloges sur son ancien et nouveau collègue.

Après un parcours professionnel remarquable, notamment 16 ans chez Ubisoft puis à la direction du remake acclamé de Dead Space chez EA Motive, Eric Baptizat revient dans la famille Assassin's Creed en tant que nouveau Game Director de la marque.

Le responsable du contenu a également souligné la passion et la rigueur du réalisateur, affirmant que son expertise et son esprit collaboratif lui donnent une immense confiance pour l'avenir de la licence. Il a conclu son message par un accueil particulièrement chaleureux, témoignant de l'importance de ce recrutement pour les équipes internes. « Bon retour parmi nous, Éric. Nous sommes vraiment heureux de te retrouver ».







Un contexte particulier pour Ubisoft

Ce retour intervient dans une période charnière pour l'entreprise. Eric Baptizat retrouve un éditeur profondément transformé par rapport à celui qu'il avait quitté. Récemment, la société a été scindée en deux entités distinctes, Ubisoft et Vantage Studios, à la suite d'un partenariat financier majeur avec le géant chinois Tencent. Ces restructurations font suite à des années difficiles sur le plan financier et structurel, malgré quelques succès commerciaux indéniables.

Si le studio a connu quelques difficultés, le lancement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake du classique, a largement dépassé ses objectifs de vente en seulement deux semaines. Le prochain grand chantier d'Eric Baptizat sera sans doute Assassin's Creed Hexe, un titre encore bien mystérieux qui, selon certaines sources internes, ne verrait pas le jour avant au moins un an. La question est désormais de savoir si l'expérience de ce vétéran suffira à maintenir le cap d'une franchise historique dans des eaux parfois tumultueuses.

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D'ailleurs, si vous n'avez pas encore sauté le pas, sachez qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :