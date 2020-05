Assassin's Creed Valhalla partagera du gameplay le 7 mai

Nous n'aurons pas besoin d'attendre très longtemps avant de pouvoir découvrir du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, puisque celui-ci se dévoilera dans une poignée de jours.

Du gameplay de Valhalla la 7 mai

Notre premier trailer de gameplay #AssassinsCreedValhalla sera dévoilé lors de l'Inside Xbox spécial Xbox Series X ! https://t.co/W00JxmoIDI — Ubisoft FR (@UbisoftFR) April 30, 2020

Suite à la révélation en grande pompe de, le prochain épisode de la saga, de nombreuses questions restent en suspend, comme celle sur le gameplay. Si un trailer de quatre minutes a, d'ores et déjà, été partagé , nous n'avons pas encore pu profiter du gameplay et donc avoir un aperçu des graphismes que proposera cette nouvelle expérience. Pas de panique, il ne va pas falloir attendre très longtemps.Dans la foulée du partage de la bande-annonce d', nous avons appris que Microsoft présentera les premières images de gameplay de sa console nouvelle génération, la Xbox Series X, le 7 mai prochain, à 17h, heure française. Si une grande partie des jeux restent mystérieux, nous savons grâce au compte Twitter d'Ubisoft queNous pourrons donc avoir un premier aperçu du rendu in-game de ce nouvel opus très rapidement, qui plus est sur la Xbox Series X, qui devrait ravir plus d'un joueur. Qui plus est, c'est tout naturellement que nous avons appris queMalheureusement, nous ne possédons pas encore de date de sortie pour Assassin's Creed Valhalla , qui est prévu pour la fin d'année 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.