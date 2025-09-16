Assassin's Creed Valhalla victime d'un défaut majeur corrigé dans les opus suivants

Assassin's Creed Valhalla décroche un succès inattendu sur PS5

Dans le cadre du 5e anniversaire du lancement de la PS5, Sony a partagé quelques chiffres étonnants sur sa dernière console en date. Or, l'un d'entre eux concerne Assassin's Creed Valhalla et il pourrait surprendre plus d'un fidèle de la franchise.