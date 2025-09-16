Assassin's Creed Valhalla victime d'un défaut majeur corrigé dans les opus suivants

Interrogé sur le DLC d'Assassin's Creed Shadows, Simon Arsenault est revenu quelques instants sur un élément majeur des récents opus de la franchise. En effet, ceux-ci ont tous été impactés par Assassin's Creed Valhalla sur un détail en particulier.
La trame principale est l'un des éléments marquants des jeux Assassin's Creed. Mettant le joueur dans la peau d'un assassin, le scénario permet de découvrir une époque historique spécifique et de plonger dans une intrigue prenante entre découvertes, trahisons et passages dans notre ère. En règle générale, un scénario principal long est une qualité. Cependant, beaucoup ont boudé l'histoire un peu trop longue d'Assassin's Creed Valhalla
.
Pour certains joueurs, cette trame principale aux accents vikings avoisinait les 60 heures de jeu.
Or, les histoires à rallonge sont devenues un défaut pour la communauté. D'ailleurs, Simon Arsenault (responsable de la création du DLC d'Assassin's Creed Shadows
) a lui-même reconnu que Valhalla était peut-être un peu trop long
.
Une accumulation de contenus qui a transformé Assassin's Creed Valhalla en « monstre »
Dans le cadre du lancement du DLC Traque sur Awaji, Simon Arsenault a été interrogé par les journalistes de GamesRadar
. S'il reconnaît que l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla était très bien à ses débuts, le jeu a souffert d'une multiplication de contenus gratuits
le transformant en véritable titan.
C'était de plus en plus brouillon. Si vous jouiez à [Valhalla] à sa sortie, c'était bien. Mais plus vous attendiez, plus les extensions et le contenu gratuit s'accumulaient. À un moment donné, c'est devenu un jeu monstre. C'était déjà un monstre à son lancement, mais au final, il est devenu un jeu colossal.
Moins de contenu superflu dans les autres jeux, notamment dans Assassin's Creed Shadows
Même si le contenu additionnel gardait les joueurs sur le titre, Assassin's Creed Valhalla proposait trop d'éléments superflus.
Prenant en compte les retours de la communauté, les développeurs ont revu leur copie pour tous les jeux sortis après l'opus nordique. La règle a d'ailleurs été appliquée avec Traque sur Awaji
. De plus, le DLC a été développé par une équipe plus petite que celle travaillant sur l'opus Valhalla et avec un calendrier plus court
.
Tous ces détails, combinés aux avis des joueurs, ont forcé les développeurs à se focaliser sur quelques détails pour ne pas reproduire la même erreur. Mais vous, pensez-vous qu'Assassin's Creed Shadows est trop long ou que son DLC est plaisant à jouer ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
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