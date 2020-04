Assassin's Creed Valhalla dévoilé par Ubisoft

Après des mois de rumeurs, Ubisoft vient, enfin, de lever le voile sur le prochain opus de sa licence.

Assassin's Creed Valhalla officialisé par Ubisoft

C'est d'une manière on ne peut plus originale que l'éditeur français Ubisoft a officialisé le nouvel opus de l'une de ses franchises phares, puisque l'annonce a eu lieu via le logiciel Photoshop. En effet, durant de longues minutes, pour ne pas dire plusieurs heures, nous avons pu voir la première image de ce prochain opus se créer en direct, levant petit à petit le voile sur l'univers que proposeraAu fil des minutes, sur un fond sonore aussi doux que mélodieux, nous avons pu voir de plus en plus de détails apparaître, pour dessiner l'univers du futur opus de la franchise. Si nous ne savions pas trop quel pouvait être cet univers au début, nous avons finalement très vite compris où voulait en venir le designer, avec l'apparition, notamment, d'un drakkar sur la gauche de l'image.Ce n'est que vers 22 heures ce mercredi 29 avril que le nom du prochain opus a été donné,. Les rumeurs se confirment donc, puisque nous nous rendrons cet épisode chez les Vikings.Aucune autre image que celle visible en en-tête n'a pour le moment été partagée, maisnous a, d'ores et déjà, donné rendez-vous pour ce 30 avril à 17h en France pour de plus amples informations. Vous pouvez, bien évidemment, compter sur nous pour vous les transmettre dès lors qu'elles seront disponibles. Le live durant lequel cette magnifique image a été créée est disponible à cette adresse (en version accélérée).