Assassin's Creed Valhalla aurait écoulé 1,7 million de copies lors de son lancement

Suite à la sortie d'Assassin's Creed Valhalla au début du mois de novembre, Ubisoft a très vite indiqué que le titre battait de nombreux records, devenant par ailleurs le meilleur lancement de la série . Si nous n'avons pour le moment aucun chiffre officiel sur la quantité d'exemplaires vendus, SuperData nous informe que lors de sa période de lancement, le dernier-né de la franchise aurait réussi àÀ titre de comparaison,. L'absence de la franchise en 2019, additionnée au fait que les consoles de nouvelle génération et principalement la Xbox Series sont sorties en même temps, ne doit pas être un facteur étranger. Cependant, toujours selon SuperData, les recettes totales du jeu ont diminué de 62 % comparé à Odyssey,. Ubisoft a toutefois fait marche arrière récemment en implantant dans sa boutique des boosts d'XP Pour rappel, durant l'année 2021 et peut-être plus,. D'ailleurs, la saison 1, nommée Yule, est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez retrouver de plus amples informations ici est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.