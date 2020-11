Assassin's Creed Valhalla devient le plus gros lancement de la franchise, battant plusieurs records

PC Édition Standard → 52,89 € au lieu de 60 €

Attendu depuis de nombreux mois, Assassin's Creed Valhalla a pointé le bout de son nez le 10 novembre dernier, plus de deux ans après la sortie du dernier épisode, Odyssey. Celui-ci avait déjà, à l'époque, été très bien accueilli par la communauté, qui a fait encore mieux avec Valhalla.Ubisoft nous informe que. Qui plus est,, avec des ventes sur l'Ubisoft Store records selon les développeurs.L'équipe est donc particulièrement heureuse de voir que la communauté a bien accueilli le titre, comme l'a déclaré Julien Laferrière, producteur d'Assassin's Creed Valhalla : « Nous sommes extrêmement touchés par l'accueil enthousiaste des joueurs et nous voulons les remercier pour leur soutien incroyable. Développer ce jeu dans les conditions sanitaires actuelles fut pour nos équipes un véritable tour de force et il est très gratifiant de voir les joueurs l'apprécier autant. » Il rajoute également que de nombreuses nouvelles choses sont au programme, pour prolonger l'aventure.Malheureusement, aucun chiffre sur la quantité d'exemplaires écoulés n'a été communiqué. Il faudra, pour cela, patienter encore un peu. Néanmoins, nous apprenons que plus de 4 millions de km ont été parcourus, 55 millions de bâtiments construits dans les colonies ou encore que 3,5 millions de parties de dés Orlog ont été remportées.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.