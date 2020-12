Assassin's Creed Valhalla lance la saison de Yule, apportant plusieurs nouveautés

De nouveaux rangs pour le Jomsviking : Cette mise à jour permettra aux Jomsvikings de gagner de l’XP et de monter en niveau. Plus le niveau du lieutenant sera élevé, plus les joueurs gagneront de l’argent lorsque leur lieutenant sera recruté par d’autres joueurs.

Cette mise à jour permettra aux Jomsvikings de gagner de l’XP et de monter en niveau. Plus le niveau du lieutenant sera élevé, plus les joueurs gagneront de l’argent lorsque leur lieutenant sera recruté par d’autres joueurs. De nouvelles compétences et aptitudes ainsi que de nouvelles récompenses

ainsi que de nouvelles récompenses Les Raids sur Rivière : s’appuyant sur le mécanisme des raids d’Assassin’s Creed Valhalla, ce mode de jeu offrira une expérience de raids dynamique, stimulante et rejouable à l’infini. Les Raids sur Rivière reposant principalement sur les recrues Jomsvikings, les joueurs pourront recruter les Jomsvikings de leurs amis en ligne pour former un équipage entier. Le mode de jeu Raids sur Rivière permettra aux joueurs de mener des raids avec de plus grands enjeux et différents niveaux de difficulté.

PC Édition Standard → 46,89 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 56,99 € au lieu de 70 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ubisoft avait indiqué que le contenu post-lancement d'Assassin's Creed Valhalla serait assez riche et varié, chose que nous allons dès maintenant pouvoir vérifier, puisqueDes événements temporaires, tels quejusqu'au 7 janvier, sont au programme, prenant place dans une zone bien précise de la colonie. Ici, les joueurs pourront découvrir de nouveaux jeux à boire, un jeu de tir à l'arc, des tournois de combat à mains nues et bien d'autres choses. Toutefois, du contenu narratif est également au programme,, sans oublier les récompenses exclusives.En février, la saison de Yule accueillera un peu plus de contenu avec :en apportant toujours plus de contenu, lesquelles ont une durée d'environ trois mois.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :