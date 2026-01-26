Assassin's Creed : Certains opus pourraient bénéficier des 60 FPS, à l'avenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 janvier 2026 à 16h49
Il se pourrait bien que différents jeux Assassin's Creed accueillent prochainement une mise à jour, apportant les 60 FPS.
Assassin's Creed : Certains opus pourraient bénéficier des 60 FPS, à l'avenir
De nos jours, il n'est pas anodin de voir d'anciens jeux se doter d'une mise à jour, introduisant des améliorations, ou bien d'une mise à niveau pour les nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series. Après s'être attaqué à la licence Far Cry, il semblerait qu'Ubisoft souhaite apporter les 60 FPS sur des opus Assassin's Creed, datant de plusieurs années.

Bientôt, les 60 FPS sur d'anciens jeux Assassin's Creed ? 

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En effet, selon l'insider Tom Henderson, qui a partagé ces informations non officielles dans un nouveau podcast d'Insider Gaming Weekly, Ubisoft envisagerait de passer certains anciens jeux Assassin's Creed en 60 FPS sur les consoles actuelles. Tom Henderson dit, à ce sujet : 
Ils viennent évidemment de lancer Far Cry à 60 FPS, n'est-ce pas ? Je pense qu'ils commencent maintenant à faire de même avec Assassin's Creed, et je crois que Unity pourrait être l'un des premiers à bénéficier d'une mise à jour à 60 FPS.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il se peut que d'anciens titres Assassin's Creed soient, prochainement, remis au goût du jour, avec les 60 FPS. Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, étant donné qu'Ubisoft n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens. Toutefois, cela semble tout à fait possible.

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Une rumeur qui est justifiable

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Comme vous le savez probablement déjà, en janvier 2026, Ubisoft a annoncé que Far Cry 3: Classic Edition, Far Cry 3 Blood Dragon et Far Cry Primal disposent désormais d'un affichage en 60 FPS. De plus, par le passé, la firme a fait de même avec la licence Assassin's Creed : l'opus Syndicate a eu le droit aux 60 FPS, en novembre 2024, et Origins s'est doté de cette amélioration en 2022.

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Il est alors fort probable qu'Ubisoft décide de continuer cette stratégie avec d'autres jeux Assassin's Creed. Or, rien n'est encore sûr, pour le moment. Mais, nous vous tiendrons informés si cette rumeur devient chose officielle, et surtout réalité.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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