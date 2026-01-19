Far Cry 3: Classic Edition reçoit une mise à jour surprise 7 ans après sa sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 janvier 2026 à 16h27
Voilà une nouvelle qui pourrait pousser les amateurs de Far Cry 3 à retourner sur le titre. Ubisoft vient de confirmer l'arrivée d'une mise à jour pour édition Classic du titre, visible en vidéo via un trailer aux allures de pub d'agence de voyage.
Far Cry 3: Classic Edition reçoit une mise à jour surprise 7 ans après sa sortie
Far Cry 3 est officiellement sorti le 29 novembre 2012 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Mais pour permettre aux détenteurs de consoles Next Gen de l'époque de profiter de cette épopée, une Classic Edition est lancée en juin 2018. Mais alors que cette version célébrera son 8e anniversaire en juin 2026, Ubisoft surprend les joueurs avec une nouvelle mise à jour. 

Far Cry 3: Classic Edition jouable en version 60 FPS dans quelques jours seulement 

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Sur son compte X/Twitter officiel, l'éditeur a annoncé que l'affichage en 60 FPS sera prochainement disponible dans Far Cry 3: Classic Edition. Si le jeu principal est pour l'heure le seul concerné, deux autres opus de la franchise auront droit au même traitement de faveur : Far Cry 3 Blood Dragon et Far Cry Primal. 

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La mise à jour en question sera déployée dès le 21 janvier 2026 et a été présentée via un trailer publié sur la chaîne YouTube de PlayStation. Cependant, cette amélioration graphique ne concernera pas uniquement les joueurs PS5. En effet, la version Xbox One du titre bénéficiera également de cette mise à jour. Toutefois, la version PS4 est mise de côté, ce qui pourrait agacer certains joueurs.

Trois aventures désormais proposées avec la même résolution pour la quasi-totalité des joueurs

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L'attente aura été longue pour les joueurs PlayStation 5 et Xbox One car certains ont pu profiter de l'affichage à 60 FPS. En effet, le FPS Boost et la rétrocompatibilité permettent aux détenteurs de consoles Xbox 360 de jouer à ces opus de Far Cry avec l'une des meilleures résolutions possibles. Jusqu'à présent, Far Cry 3 tournait en 1440x1080p sur Xbox One alors que la version PS4 proposait une résolution de 1920x1080p.

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Si vous cherchiez une bonne raison pour rejouer ou pour découvrir Far Cry 3, son aventure annexe ou son alter ego préhistorique, alors rallumez vos consoles ou faites chauffer votre PS5 dès le 21 janvier prochain !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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