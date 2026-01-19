Far Cry 3: Classic Edition reçoit une mise à jour surprise 7 ans après sa sortie

Le meilleur épisode de Far Cry bientôt de retour d'une façon ou d'une autre ?

Quatorze ans après sa sortie, Far Cry 3 reste un monument du jeu de tir. Alors que les fans attendent le septième opus, Ubisoft semble préparer une surprise de taille pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series. Un simple tweet a suffi à enflammer la communauté.