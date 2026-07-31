Durée de vie Assassin's Creed: Odyssey : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin de l'année 2018, Assassin's Creed: Odyssey est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. Certains joueurs et joueuses désirent, d'ailleurs, se plonger dans les aventures de Kassandra et Alexios et se demandent alors tout naturellement quelle est la durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey

Comme vous vous en doutez, la durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre, en plus de parcourir les DLC, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, le niveau de difficulté choisi peut avoir une incidence sur votre temps de jeu avant d'atteindre l'écran des crédits.

Combien d'heures pour terminer Assassin's Creed: Odyssey ?

Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur cet opus. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe ou encore décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer Assassin's Creed: Odyssey en ligne droite → Environ 45 heures.

→ Environ 45 heures. Terminer Assassin's Creed: Odyssey et faire de l'annexe → Environ 80 heures.

→ Environ 80 heures. Terminer Assassin's Creed: Odyssey à 100 % → Plus de 100 heures.

Si vous comptez, en plus de cela, parcourir les DLC d'Assassin's Creed: Odyssey, il vous faudra environ 20 heures de jeu supplémentaires. Dans tous les cas, la durée de vie d'Assassin's Creed: Odyssey est plutôt conséquente, notamment pour celles et ceux qui veulent tout faire sur le titre d'Ubisoft.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Odyssey est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One et PC.