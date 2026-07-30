Assassin's Creed: Odyssey connaît un regain de popularité grâce au film L'Odyssée de Nolan

Depuis la sortie du film L'Odyssée de Christopher Nolan, de nombreux joueurs ont (re)lancé Assassin's Creed: Odyssey.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le nouveau film de Christopher Nolan, L'Odyssée, est disponible au cinéma depuis la mi-juillet 2026. La diffusion de cette œuvre cinématographique a, d'ailleurs, permis à Assassin's Creed: Odyssey de gagner en popularité, et ce, de façon conséquente.

Assassin's Creed: Odyssey propulsé par le film l'Odyssée

En effet, selon de récentes informations partagées par Rhys Elliott, analyste chez Anlinea Analytics, Assassin's Creed: Odyssey est grandement plébiscité par les joueurs et les joueuses, et ce, depuis la sortie du film L'Odyssée. Rhys Elliott explique que cela est dû au fait que « les joueurs ont naturellement relié le cadre grec classique du film à Assassin's Creed: Odyssey sortie en 2018 par Ubisoft ».

Nolan's The Odyssey has given Assassin's Creed Odyseey its most engagement in years (@alineaanalytics)



The Odyssey hit cinemas on 17 July, and the cultural spillover into games was pretty immediate. Players naturally connected the film's classical Greek setting to Ubisoft's 2018… https://t.co/hHXLkWI472 pic.twitter.com/RUJBPFU7L4 — Rhys Elliott (@superhys) July 29, 2026

Évidemment, l'analyste a partagé des chiffres pour appuyer ses propos. Ainsi, le 17 juillet, les utilisateurs actifs quotidiens cumulés sur Steam, Xbox et PlayStation étaient d'environ 122 000. Plusieurs jours après la sortie du film au cinéma, ce chiffre est passé de 122 000 à 233 000. Rhys Elliot indique : « C'est une flambée de 90 % de l'engagement (+ 110 000 joueurs quotidiens), soit 1,8 fois la base de juillet pré-film du jeu ».

Le Game Pass et le PS Plus jouent dans le regain de popularité d'Assassin's Creed: Odyssey

L'analyste explique également que ce regain de popularité pour Assassin's Creed: Odyssey est également dû à la présence du titre dans les abonnements PS Plus et Game Pass :

Les abonnements ont propulsé cette pointe sur console, selon nos estimations. Puisque AC Odyssey est disponible sur Game Pass et PS Plus, de nombreux cinéphiles curieux ont pu se lancer sans aucune friction financière. Les fans inactifs sont revenus directement, tandis que les nouveaux joueurs ont découvert une épopée grecque de plus de 60 heures qui les attendait dans un abonnement qu'ils payaient déjà.

De ce fait, il n'est pas réellement question de ventes massives, mais plutôt d'un fort engagement de la part des joueurs pour Assassin's Creed: Odyssey : « Les ventes de logiciels ont progressé modérément, autour de 400 000 exemplaires depuis le début de l'année, mais le vrai enjeu ici est l'engagement pur des joueurs. Le film n'a pas poussé des millions de personnes à acheter un jeu de huit ans d'âge, mais il a ramené une immense cohorte à le jouer à nouveau ».

Un bel exploit, donc, pour Assassin's Creed: Odyssey, qui est sorti en 2018. Pour rappel, le titre d'Ubisoft est disponible sur PS4, Xbox One et PC.