Assassin's Creed: Odyssey : Week-end gratuit du 19 au 22 mars

Assassin's Creed: Odyssey s'offre un week-end gratuit

Une fois n'est pas coutume,propose à sa communauté un jeu gratuit, le temps d'un week-end. Si Anno 1800, Rainbow Six: Siege ou The Division 2 ont déjà connu l'expérience, c'est cette fois-ci au tour d'Alors que de nombreux amateurs de la licence attendent qu'Ubisoft annonce le prochain opus de la franchise, qui pourrait d'ailleurs se dérouler dans l'univers des Vikings, l'éditeur français propose à celles et ceux n'ayant pas encore découvert la dernière entrée de la licence de le faire via un week-end gratuit.sera effectivement gratuit entre le 19 et 22 mars prochain, et ce, sur toutes les plateformes. Disponible depuis le mois d'octobre 2018, Odyssey vous plonge dans la Grèce antique pendant l'Âge d'Or d'Athènes, permettant de prendre le contrôle, au choix, d'ou. Vous découvrirez de nombreux paysages par le biais des nombreuses quêtes que vous propose le jeu, alors que les vérités sur leur passé mystérieux seront dévoilées.Suite à ce week-end gratuit, les joueurs souhaitant acquérir le titre pourront naturellement conserver leur sauvegarde. Pour l'occasion, une vidéo a été mise en ligne.