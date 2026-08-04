Après L'Odyssée : Les meilleurs jeux vidéo à faire pour prolonger le voyage mythologique

Que vous soyez passionné par la mythologie grecque ou marqué par les grandes épopées antiques, L'Odyssée continue d'inspirer le jeu vidéo. Entre mondes ouverts colossaux, jeux de stratégie et enquêtes temporelles, découvrez la sélection ultime des titres à parcourir pour vivre votre propre voyage mythique.

Peu d'œuvres littéraires traversent les millénaires avec autant de force que le récit d'Homère. Explorer les thèmes de la fatalité, de l'endurance et de l'orgueil tout en affrontant des monstres marins ou des divinités courroucées constitue une matière première idéale pour le jeu vidéo. Alors que le film L'Odyssée cartonne actuellement au cinéma, si vous cherchez à prendre le large, à braver les dieux ou à faire preuve d'une ruse digne d'Ulysse, voici les expériences incontournables à découvrir manette en main.

Les meilleurs jeux vidéo inspirés par L'Odyssée et la mythologie

Assassin's Creed: Odyssey - Ubisoft

Cette reconstitution de la Grèce antique à grande échelle permet de naviguer sur la mer Égée, de croiser la route de philosophes comme Socrate ou Platon et d'affronter des créatures mythologiques. Le titre d'Ubisoft intègre la plus grande carte et les systèmes RPG les plus poussés de la franchise, vous laissant façonner votre propre épopée.

Clin d'œil direct au récit d'Homère, il est même possible de croiser une certaine Odessa sur l'île d'Ithaque.

Immortals Fenyx Rising - Ubisoft

Encore une production signée Ubisoft. Paru en 2020, ce jeu d'action-aventure combine les mécaniques d'exploration en monde ouvert à la manière d'un The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec le ton coloré, la comédie et le mélodrame propres aux mythes grecs. Il propose une aventure accessible et rythmée où le panthéon olympien joue un rôle central dans le récit.

Titan Quest 1 et 2 - THQ Nordic

Ce classique du genre hack-and-slash situé à l'âge du bronze vous plonge dans une quête à travers la Grèce, l'Égypte et l'Asie pour stopper les Titans évadés de leur prison céleste. C'est le titre idéal pour les joueurs qui apprécient l'action frénétique, la traversée de contrées antiques et l'affrontement systématique contre des hordes de monstres légendaires.

Ryse: Son of Rome - Crytek

Bien qu'il se déroule sous l'Empire romain et non dans la Grèce antique, ce titre axé sur la brutalité des combats antiques offre une expérience cinématographique très immersive. Vous y suivez le parcours de Marius Titus, un jeune soldat en quête de vengeance en Britannie. Malgré les années, le jeu conserve une réalisation visuelle solide pour les amateurs de récits guerriers et d'exécutions spectaculaires.

The Forgotten City - Dear Villagers

Issu à l'origine d'un mod populaire pour Skyrim, ce jeu d'enquête et de boucle temporelle vous transporte dans une cité romaine antique menacée de destruction. Pour résoudre le mystère, le titre laisse une immense liberté d'action : persuasion, ruse, intimidation ou corruption. C'est l'expérience parfaite pour éprouver votre sens de la stratégie et votre finesse intellectuelle, à l'image du héros d'Ithaque.

A Total War Saga: Troy - Creative Assembly

Pour les amateurs de tactique militaire, ce titre mêle gestion d'empire au tour par tour et batailles en temps réel à grande échelle. Il permet de commander des figures emblématiques telles qu'Achille, Hector ou Ulysse durant la guerre de Troie, en exploitant la diplomatie, la force armée et la faveur des dieux pour faire pencher la balance.

Hellblade: Senua's Sacrifice - Ninja Theory

En faisant voyager son héroïne dans l'outre-monde nordique pour sauver l'âme de son défunt fiancé, Hellblade illustre le concept littéraire de la katabasis (la descente aux Enfers), particulièrement présent dans la mythologie grecque. Le jeu propose une aventure psychologique intense et poignante sur l'endurance humaine et l'affrontement de ses propres démons.

Dante's Inferno - Electronic Arts

Autre exemple marquant de descente aux Enfers, ce beat'em all s'inspire directement de la Divine Comédie. Proposant un gameplay très ancré dans le style des jeux d'action des années 2000, le titre offre un parcours viscéral à travers les neuf cercles de l'Enfer pour les amateurs de combat dynamique et d'imagerie sombre.

Hades et Hades II - Supergiant Games

Ces deux roguelikes célèbres brillent par leur direction artistique, leur bande-son soignée et leur écriture remarquable, sans oublier le gameplay addictif. Ils offrent une véritable immersion dans la mythologie grecque en mettant en scène les divinités de l'Olympe et les figures des Enfers à travers des combats nerveux et une narration évolutive à chaque essai.

Age of Mythology: Retold - Xbox Game Studios

Remise au goût du jour du classique de la stratégie en temps réel, cette version actualisée reprend les bases d'un jeu de gestion de ressources et de construction d'armée en y ajoutant la puissance des unités mythologiques, des héros et des pouvoirs divins. Le jeu permet de commander des panthéons grecs, égyptiens ou nordiques dans des batailles stratégiques d'envergure.

D'autres jeux mythologiques à explorer

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