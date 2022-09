Ubisoft Forward septembre 2022 : Quand et comment regarder la conférence en direct ?

Ubisoft Forward Septembre 2022, date et heure de la conférence



Comment regarder l'Ubisoft Forward de septembre 2022

Depuis plusieurs mois maintenant, Ubisoft a annoncé qu'un Ubisoft Forward se tiendrait au début de ce mois de septembre 2022. Ci-dessous, vous pouvez retrouver un récapitulatif concernant. Nous vous indiquons, également,Le nouvelse tiendra(heure française). Le pré-show débutera, quant à lui, à 20h35 (heure française, également). Nous ne connaissons pas précisément la durée de cette conférence, mais elle devrait durer près d'une heure selon les informations partagées concernant les Twitch drops prévus.De plus, Ubisoft a dévoilé le programme de cet événement, notamment dans un article disponible sur le site officiel. Ainsi, durant cet Ubisoft Forward, les joueurs et les joueuses pourront en apprendre plus sur Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope ou encore quant à. Par ailleurs, un moment spécial de la conférence sera réservé à la franchise Assassin's Creed. Ainsi, nous devrions en savoir davantage au sujet d', durant cette conférence.Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si de plus amples détails sont disponibles, avant l'événement, et nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors de cet Ubisoft Forward.Si vous souhaitez suivre en direct l'Ubisoft Forward du 10 septembre, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons compter, bien évidemment, sur. La conférence sera retransmise en direct sur le compte Ubisoft de ces plateformes :Par ailleurs, Ubisoft partagera, très probablement, en temps réel les dernières informations dévoilées via son compte Twitter . Rendez-vous donc