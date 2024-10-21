Assassin's Creed Mirage victime d'un lancement difficile sur Steam

Ajouté au catalogue Steam le 17 octobre dernier, Assassin's Creed Mirage peine à séduire les joueurs. Pour son week-end de sortie, il a cumulé moins de 10 000 connexions simultanées.
Disponible depuis le 5 octobre 2023 sur consoles de salon, Assassin's Creed Mirage
avait bénéficié d'un lancement particulier sur PC. En effet, Ubisoft proposait le titre exclusivement sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect. Mais le 17 octobre, soit un an après sa sortie officielle, la treizième aventure des plus célèbres des assassins a intégré le catalogue Steam. Pourtant, le lancement affiche des chiffres décevants.
Démarrage en demi-teinte pour Assassin's Creed Mirage
Avec un pic enregistré le 20 octobre, le titre d'Ubisoft n'aurait conquis que 7 870 joueurs.
Malgré son accueil positif de la part des joueurs et de la presse, Assassin's Creed Mirage a souffert de la politique d'exclusivité mise en place par Ubisoft
ces dernières années. Or, les joueurs optent pour une version sur console ou pour la concurrence en vue de profiter des titres proposés. Ce constat a d'ailleurs été observé récemment avec un autre jeu développé par le studio : Star Wars Outlaws
.
À contrario, les autres jeux récents de la franchise comme Assassin's Creed Valhalla ou Assassin's Creed Odyssey avaient atteint des pics de connexion plus élevés (respectivement 15 679 et 62 069 connexions simultanées). Cependant, Ubisoft a affirmé que les premiers chiffres sortis étaient bien « en phase » avec les chiffres de ses aînés
lors de leur premier week-end d'exploitation sur Steam.
Néanmoins, les chiffres restent assez bas pour Assassin's Creed Mirage, d'autant que le titre bénéficie d'une baisse de prix importante pour son lancement.
Mais même si ces chiffres sont bas, la popularité de la licence devrait permettre à l'opus Mirage de conquérir les joueurs dans les mois à venir, notamment au moment des soldes d'hiver et pour la période des fêtes.
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