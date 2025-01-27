Assassin's Creed Mirage : Un DLC financé par l'Arabie saoudite est-il prévu ?

Selon une récente rumeur, un DLC, qui serait financé par l'Arabie saoudite, pourrait voir le jour pour Assassin's Creed Mirage.

Un DLC en approche pour Assassin's Creed Mirage ?

Selon plusieurs sources concordantes, le poids lourd français du jeu vidéo a noué un partenariat avec l'Arabie saoudite. Celui-ci devrait déboucher sur la production par les studios d'Ubisoft d'un contenu téléchargeable - dit aussi un DLC (« download content »), c'est-à-dire des cartes ou des niveaux en plus, des personnages supplémentaires qui peuvent être payants comme offerts aux « gamers » -, venant compléter la version initiale d'« Assassin's Creed Mirage », le dernier opus en date de la franchise phare d'Ubisoft.

L'étonnant deal d'Ubisoft avec l'Arabie saoudite https://t.co/GvZK9nueRn — Les Echos (@LesEchos) January 24, 2025

Ubisoft responds to report claiming it signed a Saudi deal for fresh Assassin's Creed Mirage contenthttps://t.co/4XjFmJjtRd pic.twitter.com/GsOpQ0oLwA — Eurogamer (@eurogamer) January 27, 2025

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2023 sur diverses plateformes de jeu,est actuellement au cœur de l'actualité vidéoludique. En effet, une récente rumeur laisse entendre qu'D'après Les Échos, qui a récemment publié un article à ce sujet, Yves Guillemot aurait rencontré, il y a de cela quelques semaines, les dirigeants de Savvy Games Group, créé par le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite. Les deux parties auraient concluCela semble plausible d'un sens puisque le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite a des parts dans plusieurs entreprises de l'industrie vidéoludique, notamment Capcom, EA ou encore Take Two, pour ne citer que ces trois exemples.Peu de temps après la publication dudit article, les journalistes du site Eurogamer ont contacté Ubisoft pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Un porte-parole de la société a, ainsi, déclaré : « Nous nous refusons à tout commentaire. Nous sommes concentrés sur la finalisation d'Assassin's Creed Shadows et nous sommes impatients que les joueurs puissent y jouer le 20 mars ».Ubisoft n'a pas annoncé officiellement qu'un DLC est bel et bien prévu pour. À ce sujet, rappelons qu'en juillet 2023, le directeur créatif d', Stéphane Boudon, avait indiqué que l'équipe n'avait « qu'aucun plan pour des DLC ou de programme post-lancement étendu » pour l'opus mettant en scène Basim. Reste, donc, à savoir si Ubisoft a décidé de revenir sur sa décision de 2023 et entend bien proposer du contenu additionnel pourà l'avenir ou non.De ce fait, les informations concernant un DLC financé par l'Arabie saoudite sont à prendre avec du recul, à l'heure actuelle.Pour conclure, rappelons qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.