Assassin's Creed Mirage : Un DLC financé par l'Arabie saoudite est-il prévu ?

Selon une récente rumeur, un DLC, qui serait financé par l'Arabie saoudite, pourrait voir le jour pour Assassin's Creed Mirage.
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2023 sur diverses plateformes de jeu, Assassin's Creed Mirage
est actuellement au cœur de l'actualité vidéoludique. En effet, une récente rumeur laisse entendre qu'un DLC, qui serait en partie financé par l'Arabie saoudite, pourrait arriver pour Assassin's Creed Mirage
.
Un DLC en approche pour Assassin's Creed Mirage ?
D'après Les Échos, qui a récemment publié un article à ce sujet, Yves Guillemot aurait rencontré, il y a de cela quelques semaines, les dirigeants de Savvy Games Group, créé par le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite. Les deux parties auraient conclu un accord pour financer un DLC à destination d'Assassin's Creed Mirage
.
Selon plusieurs sources concordantes, le poids lourd français du jeu vidéo a noué un partenariat avec l'Arabie saoudite. Celui-ci devrait déboucher sur la production par les studios d'Ubisoft d'un contenu téléchargeable - dit aussi un DLC (« download content »), c'est-à-dire des cartes ou des niveaux en plus, des personnages supplémentaires qui peuvent être payants comme offerts aux « gamers » -, venant compléter la version initiale d'« Assassin's Creed Mirage », le dernier opus en date de la franchise phare d'Ubisoft.
Cela semble plausible d'un sens puisque le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite a des parts dans plusieurs entreprises de l'industrie vidéoludique, notamment Capcom, EA ou encore Take Two, pour ne citer que ces trois exemples.
Peu de temps après la publication dudit article, les journalistes du site Eurogamer ont contacté Ubisoft pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Un porte-parole de la société a, ainsi, déclaré : « Nous nous refusons à tout commentaire. Nous sommes concentrés sur la finalisation d'Assassin's Creed Shadows et nous sommes impatients que les joueurs puissent y jouer le 20 mars
».
Ubisoft n'a pas annoncé officiellement qu'un DLC est bel et bien prévu pour Assassin's Creed Mirage
. À ce sujet, rappelons qu'en juillet 2023, le directeur créatif d'Assassin's Creed Mirage
, Stéphane Boudon, avait indiqué que l'équipe n'avait « qu'aucun plan pour des DLC ou de programme post-lancement étendu
» pour l'opus mettant en scène Basim. Reste, donc, à savoir si Ubisoft a décidé de revenir sur sa décision de 2023 et entend bien proposer du contenu additionnel pour Assassin's Creed Mirage
à l'avenir ou non.
De ce fait, les informations concernant un DLC financé par l'Arabie saoudite sont à prendre avec du recul, à l'heure actuelle.
Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed Mirage
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaire (0)