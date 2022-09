Assassin's Creed Mirage dévoile ses premières images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques jours, nous savons qu'est le prochain opus de la franchise. Ubisoft a profité de sa conférence annuelle pour nous en dire un peu plus, notamment, qui n'a pas encore été exploré par la licence.Dans, l'histoire prenant donc place seulement quelques années avant Assassin's Creed Valhalla. D'ailleurs, nous retrouverons, comme les rumeurs l'indiquaient,, plus jeune donc. Nous devrions découvrir comment il est passé de voleur de rue à Assassin.Comme d'autres rumeurs l'avaient également expliqué, nous devrions retrouver un gameplay plus basique, davantage axé sur la narration tout en encourageant les joueurs à faire preuve de furtivité et user des assassinats. Des personnages historiques de la franchise devraient également faire une apparition. Vous pouvez visionnerdans la bande-annonce ci-dessous.Il va falloir patienter encore quelques semaines, voire plus,Son lancement est toutefois programmé pour 2023, entre mars et juin selon les rumeurs, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.