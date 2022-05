Arma Reforger sortira-t-il sur PS4 et PS5 ?

Annoncé à l'occasion d'un petit événement organisé par Bohemia Interactive, Arma Reforger s'est rendu disponible dans la foulée, ce 17 mai 2022. L'une des surprises de cet opus est qu'il est également sorti sur les consoles de Microsoft, par le biais du programme Xbox Game Preview, étant donné qu'il n'est, pour le moment, disponible qu'en accès anticipé , et qu'il doit rester dans cet été durant une année complète, selon les développeurs, soit jusqu'au printemps 2023.Toutefois, il n'est pas clair si uPour le moment, Bohemia Interactive n'a évoqué que la version PC et Xbox d'Arma Reforger, qui est donc disponible sur ces deux écosystèmes, par le biais d'un accès anticipé. Le jeu évoluera drastiquement ces prochains mois, avec du contenu, des améliorations et des optimisations, dans le but de le rendre parfaitement jouable d'ici l'année prochaine. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir qu'. Les consoles de Sony les accueillent, en général, une fois les versions complètes sorties, comme ce fut le cas pour DayZ ou The Forest, pour ne citer que ces exemples.D'ailleurs, les développeurs avaient expliqué, lors d'un point presse, qu'. Le studio espère donc, dans le futur, et très probablement une fois que la version 1.0 aura été lancée, de porter son titre sur les consoles de Sony.En conclusion,. De ce fait, Arma 4 pourrait également voir le jour sur console, pour attirer davantage de joueurs.