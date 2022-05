Arma Reforger : Combien de temps durera l'accès anticipé ?

Combien de temps pour l'accès anticipé d'Arma Reforger ?

À la suite des précédentes sorties, nous avons compris qu'il était vital de s'en remettre aux joueurs pour réaliser des ajustements et peaufiner le jeu, et obtenir ainsi un résultat satisfaisant pour nous et notre communauté.

Bohemia Interactive avait donné rendez-vous à sa communauté ce 17 mai 2021, pour évoquer le futur d'Arma. Sans surprise, avec les leaks, c'estqui a été annoncé, un jeu devant faire le lien avec Arma 4, qui est en développement. Bien évidemment, près de dix ans après la sortie d'Arma III, les joueurs ont été ravis de cette annonce et une grande partie s'est ruée sur Steam, afin d'acheter et télécharge le jeu dès sa disponibilité.Toutefois, certaines personnes se demandent durantIl est toujours difficile, pour les développeurs, d'évaluer la durée d'un accès anticipé, puisque de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Selon la popularité du jeu, l'Early Access peut durer plus longtemps, comme c'est le cas avec Valheim. Toutefois, dans le cas d', Bohemia Interactive a des plans qui semblent bien établis, puisque. Les développeurs prévoient en effet, maximum.De ce fait,, si tout se passe bien. Dans tous les cas, le studio tchèque tiendra sa communauté informée, tout en ajoutant du contenu de temps en temps, pour étoffer l'expérience.D'ailleurs, Bohemia Interactive se justifie du choix de l'accès anticipé pour permettre l'évolution du titre avec la communauté et ses retours. Cela fait écho avec les habitudes du studio, qui a très souvent sondé les joueurs.est disponible, dès maintenant, en accès anticipé sur Steam et Xbox pour la somme de 29,99 €. Si vous ne savez pas si votre PC tiendra la route, les configurations minimale et recommandée peuvent être retrouvées dans cet article