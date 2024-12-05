Arma Reforger prochainement disponible sur PlayStation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2024 à 14h17
Disponible uniquement sur PC, Xbox One et Xbox Series depuis son lancement, Arma Reforger se préparer à conquérir un nouveau terrain.
Arma Reforger prochainement disponible sur PlayStation
Depuis ses débuts, la franchise ARMA est exclusivement réservée aux joueurs PC. Si les consoles Xbox ont pu accueillir dans leur catalogue Arma Reforger en mai 2022, la communauté PlayStation n'a jamais eu l'opportunité de découvrir cette simulation militaire axée sur le tir. Mais cela va changer dans peu de temps. 

En effet, Bohemia Interactive Studios (le développeur et éditeur du titre) a annoncé que le titre intégrera prochainement le PlayStation Store. Cependant, il n'a pas encore été précisé si Arma Reforger sera jouable uniquement sur PlayStation 5 ou si les joueurs PS4 pourront également en profiter. 

Ajoutez Arma Reforger à votre liste de souhaits PlayStation

Sur la fiche du jeu, déjà visible depuis le PlayStation Store, il est précisé qu'Arma Reforger sera jouable en ligne pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement au PlayStation Plus. Vous pourrez prendre part à de vastes parties réunissant jusqu'à 64 joueurs sur une seule carte. Cependant, il ne sera pas obligatoire de souscrire un abonnement payant pour jouer à Arma Reforger. La campagne solo sera accessible en mode local

En complément, les développeurs ont précisé que les joueurs PS5 Pro profiteront d'améliorations graphiques dédiées, et ce dès le premier jour de jeu. Ils ont aussi pris soin de confirmer que la version PlayStation 5 sera dotée du crossplay, afin que vous puissiez enfin rejoindre vos amis, même s'ils jouent sur des supports différents. En revanche, il ne sera pas possible de jouer à Arma Reforger en multijoueur local via un écran partagé.

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Même s'il ne possède pas encore de date de sortie officielle, Arma Reforger peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits PlayStation. Les joueurs qui utilisent cette fonctionnalité recevront des bulletins d'information et des alertes dès qu'une mise à jour sera publiée.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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