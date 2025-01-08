Arma Reforger continue de battre des records, avant ARMA 4

Disponible depuis le printemps 2022, Arma Reforger continue de monter en puissance, de bon augure avant la sortie d'ARMA 4.
Depuis son lancement en accès anticipé en 2022, Arma Reforger
, la simulation militaire de Bohemia Interactive, connaît un succès grandissant. Le jeu a récemment atteint des sommets en termes de ventes et d'activité, franchissant le cap de 1,1 million d'exemplaires vendus sur toutes les plateformes
.
Records impressionnants de joueurs actifs
D'ailleurs, nous apprenons dans un communiqué de presse que le 5 janvier 2025, Arma Reforger a enregistré un nombre record de joueurs actifs, avec 169 210 utilisateurs uniques répartis comme suit sur les différentes plateformes :
- 55 616 sur Steam
- 38 449 sur Xbox
- 75 145 sur PlayStation
En parallèle, le jeu a également établi un nouveau record historique pour le nombre d'utilisateurs simultanés sur PC, avec un pic à 12 547 joueurs. Depuis le mois d'octobre, le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter, ayant plus que doublé en trois mois. Un signe positif pour le studio et l'avenir de la franchise.
Ce succès est principalement dû aux mises à jour régulières et à une forte implication de la communauté. La récente arrivée sur PlayStation 5 a considérablement élargi la base de joueurs, attirés par le gameplay immersif, la précision militaire et les vastes environnements en monde ouvert. D'ailleurs, cette base sert à construire ARMA 4, qui est attendu pour 2027. Le studio utilisera notamment le moteur de jeu.
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