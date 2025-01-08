Arma Reforger continue de battre des records, avant ARMA 4

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2025 à 12h24
Disponible depuis le printemps 2022, Arma Reforger continue de monter en puissance, de bon augure avant la sortie d'ARMA 4.
Arma Reforger continue de battre des records, avant ARMA 4
Depuis son lancement en accès anticipé en 2022, Arma Reforger, la simulation militaire de Bohemia Interactive, connaît un succès grandissant. Le jeu a récemment atteint des sommets en termes de ventes et d'activité, franchissant le cap de 1,1 million d'exemplaires vendus sur toutes les plateformes.

Records impressionnants de joueurs actifs

D'ailleurs, nous apprenons dans un communiqué de presse que le 5 janvier 2025, Arma Reforger a enregistré un nombre record de joueurs actifs, avec 169 210 utilisateurs uniques répartis comme suit sur les différentes plateformes :
  • 55 616 sur Steam
  • 38 449 sur Xbox
  • 75 145 sur PlayStation
arma-reforger-succes
En parallèle, le jeu a également établi un nouveau record historique pour le nombre d'utilisateurs simultanés sur PC, avec un pic à 12 547 joueurs. Depuis le mois d'octobre, le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter, ayant plus que doublé en trois mois. Un signe positif pour le studio et l'avenir de la franchise.

Ce succès est principalement dû aux mises à jour régulières et à une forte implication de la communauté. La récente arrivée sur PlayStation 5 a considérablement élargi la base de joueurs, attirés par le gameplay immersif, la précision militaire et les vastes environnements en monde ouvert. D'ailleurs, cette base sert à construire ARMA 4, qui est attendu pour 2027. Le studio utilisera notamment le moteur de jeu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Arma Reforger dévoile enfin sa campagne solo tant attendue
Arma Reforger 22 septembre 2025

Arma Reforger dévoile enfin sa campagne solo tant attendue

Après plus de deux ans de spéculations, Bohemia Interactive confirme l'arrivée d'une véritable campagne scénarisée dans Arma Reforger. Une annonce qui vient enrichir un titre jusqu'ici centré sur le multijoueur et le modding.
Arma Reforger prochainement disponible sur PlayStation
Arma Reforger 05 décembre 2024

Arma Reforger prochainement disponible sur PlayStation

Disponible uniquement sur PC, Xbox One et Xbox Series depuis son lancement, Arma Reforger se préparer à conquérir un nouveau terrain.
Arma Reforger : Le mode Tiny Wars passe de poisson d'avril à réalité
Arma Reforger 03 avril 2024

Arma Reforger : Le mode Tiny Wars passe de poisson d'avril à réalité

La blague n'en était finalement pas une, puisque le mode Tiny Wars arrive bel et bien dans Arma Reforger.

commentaire (0)