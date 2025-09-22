Arma Reforger dévoile enfin sa campagne solo tant attendue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2025 à 15h40
Après plus de deux ans de spéculations, Bohemia Interactive confirme l'arrivée d'une véritable campagne scénarisée dans Arma Reforger. Une annonce qui vient enrichir un titre jusqu'ici centré sur le multijoueur et le modding.
Arma Reforger dévoile enfin sa campagne solo tant attendue
Depuis sa sortie en 2022, Arma Reforger s'est imposé comme une expérience multijoueur ambitieuse, capable d'accueillir jusqu'à 128 joueurs sur serveur. Entre affrontements massifs et une scène modding florissante couvrant aussi bien la Première Guerre mondiale que les conflits contemporains, le jeu a su séduire une large communauté. Mais il manquait un élément essentiel, un mode solo narratif.

Une première campagne officielle révélée

C'est désormais officiel : Arma Reforger accueillera une campagne solo en cinq parties, prévue sur la prochaine carte Kolgujev. Révélée lors d'un test privé de la mise à jour 1.6, l'histoire mettra en scène un raid secret des forces spéciales américaines visant des infrastructures soviétiques critiques.

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Les créateurs de contenu invités à cette session ont déjà partagé des vidéos de gameplay sans commentaire, donnant un premier aperçu de l'opération baptisée Omega. Les joueurs pourront ainsi découvrir une intrigue militaire inédite, pensée comme un véritable prolongement narratif de l'expérience Reforger.

Un teasing savamment orchestré

Depuis plusieurs mois, Bohemia Interactive entretenait le mystère autour de cette nouveauté. À travers des messages cryptés et de multiples énigmes disséminées par Krzysztof "Klamacz" Bielawski, responsable du projet, le studio a alimenté la curiosité de la communauté.

Une stratégie qui a trouvé son aboutissement avec la levée de l'embargo lors des premiers tests de la mise à jour 1.6. Pour autant, la patience sera encore de mise, car la date de sortie n'a pas encore été annoncée.

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Kolgujev repoussé à la mise à jour 1.6

Initialement attendue pour la version 1.5, la carte Kolgujev a finalement été décalée au patch 1.6. Selon Klamacz (via Reddit), ce choix résulte avant tout d'une décision technique, celle de créer une nouvelle branche dédiée plutôt que d'intégrer la carte dans la précédente mise à jour. Le développeur a tenu à rassurer la communauté, ce report n'est pas lié à des problèmes de stabilité. Les mises à jour 1.5 et 1.6 sont traitées comme les deux étapes d'un même grand cycle d'évolution pour Arma Reforger.

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Un futur solide pour la franchise

Avec l'arrivée de cette campagne solo, Arma Reforger franchit un cap symbolique. Connu pour être le FPS tactique le plus réaliste disponible sur consoles, mais aussi l'un des plus appréciés sur PC, le titre de Bohemia Interactive se dote enfin d'un contenu narratif susceptible d'élargir son public au-delà des joueurs multijoueurs.

Il est pour rappel disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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