Arma Reforger dévoile enfin sa campagne solo tant attendue

Arma Reforger est un FPS tactique développé par Bohemia Interactive, disponible sur PC et Xbox Series. Avec son moteur Enfusion, il propose une reconstitution réaliste de l'île d'Everon, un gameplay militaire immersif et des outils de création permettant à la communauté de concevoir missions et mods en attendant l'arrivée d'Arma 4.