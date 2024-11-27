ARMA III : Les unités maritimes à l'honneur dans un nouveau DLC

Après la Seconde Guerre mondiale et les invasions extraterrestres, ARMA III étoffe son arsenal avec une extension imaginée par un créateur indépendant.
Pour les passionnés d'histoire et d'affrontements militaires, ARMA III
est souvent cité comme une référence. Depuis son lancement en septembre 2013, le titre développé par Bohemia Interactive Studios a eu droit à de nombreux packs additionnels. Grâce à eux, les joueurs peuvent utiliser un large éventail de véhicules et d'armes supplémentaires, allant des tanks aux hélicoptères de combat en passant par les fusils à longue portée.
Mais s'il était possible d'attaquer par la terre et par les airs, la mer était mise de côté. Ce manque appartiendra bientôt au passé grâce au Creator DLC: Expeditionary Forces
.
Du contenu supplémentaire solo et multijoueur pour ARMA III
Principalement centré sur les Marines et les véhicules amphibies
, Expeditionary Forces offre de nouvelles manières d'approcher les ennemis ou de prendre le contrôle d'une zone. Plusieurs bâtiments viennent s'ajouter à la liste d'ARMA III, comme le LCC-1, le bateau de combat et des navires amphibies (l'AAV-9 Mack ou le LPD-36 USS Takmyr). En plus de ces nouveaux équipements maritimes, le DLC d'ARMA III ajoute une nouvelle faction jouable et spécialisée dans les combats en zone côtière.
Mais le Creator DLC: Expeditionary Forces ne se limite pas à l'ajout d'équipement et de véhicules. Les amateurs de campagne vont pouvoir prendre à de nouveaux scénarios. La première sera une mini-campagne solo avec pour mission de libérer Kavala des forces de l'AAF
. Tandis que la seconde est un scénario coopératif multijoueur
où, à l'aide de vos amis, vous devrez prendre le contrôle de la route menant vers Athira.
Imaginé par un développeur indépendant, le Creator DLC: Expeditionary Forces est d'ores et déjà disponible sur Steam au prix de 7,99 euros.
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