Après 12 ans, ARMA 3 reçoit une mise à jour majeure

Lancé il y a 12 ans, le célèbre shooter tactique vient d'obtenir une mise à jour de performance impressionnante, grâce à une optimisation poussée du multithreading.
On pourrait croire qu'après plus d'une décennie, un jeu finirait par être abandonné par ses développeurs. Mais chez Bohemia Interactive
, la longévité d'ARMA 3
prend tout le monde à contre-pied.
Une optimisation profonde du multithreading
Contrairement à ce que certains pourraient penser, le multithreading n'est pas une nouveauté pour ARMA 3. Comme l'expliquent clairement les développeurs :
Nous n'avons pas « ajouté » le multithreading avec la mise à jour 2.20. Le moteur RV utilise déjà cette technologie depuis Arma 2. Cependant, nous avons profondément retravaillé le code existant afin d'obtenir des performances bien supérieures.
Ces ajustements techniques, détaillés à grand renfort de graphiques sur le blog officiel du studio
, permettent à ARMA 3 d'offrir désormais des performances nettement améliorées, tant en framerate qu'en fluidité générale, même en augmentant les paramètres graphiques.
Une amélioration spectaculaire ressentie par la communauté
Cette refonte technique n'est pas passée inaperçue auprès des joueurs, qui témoignent déjà d'améliorations drastiques sur Reddit
. Un joueur explique notamment avoir vu son framerate bondir de façon spectaculaire :
Avant, mes scénarios zombies tournaient péniblement à 15-20 FPS. Aujourd'hui, avec 100 zombies à l'écran, je reste stable entre 50 et 60 FPS ! Même en hélico, ça descend rarement en dessous de 45 FPS.
Ce genre d'amélioration est particulièrement significatif pour les fans d'ARMA 3, dont les scénarios personnalisés et très gourmands en ressources sont monnaie courante.
Attention aux modifications techniques
Malgré ces bénéfices évidents, la mise à jour apporte également quelques précautions. Bohemia Interactive précise que certains joueurs, utilisant des paramètres personnalisés pour améliorer leurs performances auparavant, doivent vérifier ces réglages.
En effet, les modifications apportées au multithreading pourraient rendre certains paramètres obsolètes ou nécessiter des ajustements. De plus, la mise à jour signe la fin du support de la version 32 bits d'ARMA 3
. Désormais, seul le client en 64 bits est maintenu. Veillez donc à vérifier votre installation sur Steam.
Une fidélité exemplaire
Dans l'industrie vidéoludique, il est rare de voir un jeu aussi ancien recevoir une mise à jour aussi significative, surtout gratuite. Ce geste de Bohemia Interactive est unanimement salué par la communauté, ravie de constater qu'Arma 3 continue à évoluer même douze ans après sa sortie. D'autant plus que le studio est également concentré sur deux autres projets, ARMRA Reforger et surtout ARMA 4, qui doit normalement sortir en 2027
.
La mise à jour est disponible gratuitement pour toutes et tous.
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