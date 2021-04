ARMA 3 va accueillir un DLC basé sur la guerre du Vietnam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

D'ici quelques semaines, aucune date n'a pour le moment été communiquée,, qui transportera les joueurs au Vietnam, durant la guerre. Les développeurs,, en association avec Bohemia Interactive, promettent une « expérience militaire historique et palpitante jamais vue auparavant dans un jeu vidéo ». Pour être au plus proche de la réalité, Savage Game Design a collaboré étroitement avec des vétérans des forces spéciales américaines qui ont servi dans le MACV-SOG, mais aussi avec des conseillers vietnamiens.Parmi les nouveautés apportées par le DLC,« représentant l'ensemble de la zone d'opérations de la guerre du Vietnam », quatre factions (US Army, Army of the Republic of Vietnam, People's Army of Vietnam et les Viet Cong),. Concernant les modes de jeux,. En bref, il y en aura pour tout les goûts.Si des tests vont être organisés ces prochains jours pour s'assurer qu'aucun bug ne se soit glissé dans le DLC,. Bohemia Interactive nous partagera une date plus précise plus tard. En attendant, vous pouvez retrouver tous les détails de ce DLC sur le site officiel . Il sera vendu pour la somme de 22,99 euros sur Steam et vous pouvez, d'ores et déjà, l'ajouter à votre liste de souhaits.