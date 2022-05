Arma Reforger pourrait être le nouvel épisode de la franchise

Papa Bear to all units, your presence is expected.

Be aware and save the date. 👇 https://t.co/xhhDWWEYU9 pic.twitter.com/NJG6s44r7J — Arma Platform (@ArmaPlatform) May 12, 2022

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 20,39 € au lieu de 27,99 €, soit 27 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La licence Arma est très connue et appréciée des joueurs, notamment grâce à l'aspect communautaire, que permettent les mods. Si toute une partie solo est disponible, la partie multijoueur est ce qui fait le succès d'Arma, notamment avec le troisième épisode. De nombreux mods ont vu le jour, permettant au jeu, sorti en 2013, de perdurer pendant près d'une décennie. Cependant,En effet, une fuite majeure a eu lieu, laquelle mentionne. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous apprenions que les développeurs organiseraient un événement ce 17 mai. Moment durant lequel pourrait être révélé ce nouveau jeu.D'ailleurs, de nombreuses autres informations ont fuité à ce sujet, sur Reddit , notamment un PDF contenant toutes les informations relatives à cette production, qui sortirait également sur consoles. Les développeurs auraient pour objectif d'en faire un pont vers Arma 4, qui arrivera plus tard.. Concernant le jeu en tant que tel, nous serions plongés sur une île fictive appelée Everon dans l'océan Atlantique, le tout se déroulant durant l'année 1989, dans un monde alternatif.Rendez-vous ce 17 mai, à partir de 17 heures, pour en savoir plus sur le futur d'Arma et cet hypothétique Arma Reforger. Arma 3 reste, en attendant, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire