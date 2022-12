Bien qu'il soit gratifiant qu'ARMA 3 puisse simuler les conflits armés modernes de manière aussi réaliste, nous ne sommes certainement pas heureux qu'il puisse être confondu avec des images de combat réelles et utilisé à des fins de propagande militaire dans le cadre d’un conflit armé. Cela s'est déjà produit par le passé (des vidéos d'Arma 3 auraient illustré des conflits en Afghanistan, en Syrie, en Palestine, et même entre l'Inde et le Pakistan), mais aujourd'hui, ce contenu a pris de l'ampleur dans le contexte du conflit en Ukraine. Nous avons essayé de lutter contre ce type de contenu en signalant ces vidéos aux fournisseurs de plateformes (FB, YT, TW, IG, etc.), mais c'est peu efficace. Pour chaque vidéo retirée, dix autres sont mises en ligne chaque jour. Nous avons constaté que la meilleure façon de résoudre ce problème est de coopérer activement avec les principaux médias et agences de vérification des informations (comme l'AFP, Reuters et autres), qui ont une meilleure portée et la capacité de lutter efficacement contre la diffusion de ces informations trompeuses.



- Pavel Křižka, responsable des relations publiques de Bohemia Interactive.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu très complet, un monde ouvert bac à sable, dans lequel les joueurs peuvent simuler et créer presque tout ce qu'ils veulent, il n'est, hélas, pas, étonnant de voir que certains s'en servent à mauvais escient., dans un contexte européen et mondial particulier.Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux,. Toutefois, celles-ci ne sont pas mises en avant pour être issues d'un jeu vidéo,. Pour faire de la prévention, mais aussi rappeler que toute information se doit d'être vérifiée avant d'être partagée,C'est en voyant l'ampleur que peuvent prendre ces vidéos que le studio, qui travaille ardemment sur DayZ, ARMA 3 et ARMA Reforger, a décidé de prendre la parole pour prévenir sa communauté et le plus de personnes possible.Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il peut être assez facile de tomber dans le piège, si nous ne faisons pas réellement attention aux détails. Ainsi, pour éviter de se faire avoir, Bohemia Interactive indique que si la résolution est très faible, la caméra bouge énormément, qu'il n'y a pas de son et qu'aucune personne ne bouge, il est probable que la vidéo ne soit pas véritable. Dans tous les cas, il faut toujours se méfier de ce que nous pouvons lire et voir sur Internet.