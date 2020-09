ARMA 3 va accueillir un nouveau DLC communautaire

via notre partenaire Instant Gaming, le proposant pour la somme de 14,99 euros

Un deuxième DLC communautaire arrive cette année. Une bonne nouvelle pour les nombreux joueurs d', encore très populaire sur Steam avec plus de 10 000 joueurs simultanés en moyenne ces derniers mois.Détaillé sur le site officiel , ce DLC nomméemmènera les joueurs dans « une version alternative de la guerre froide » en Tchécoslovaquie dans les années 1980. Développée par le studio CSLA Studio, cette extension apportera notamment(forêts, montagnes, vallées), les forces armées américaines et tchécoslovaques de l'époque, tout comme les rebelles locaux. Les joueurs pourront également découvrir de nouveaux véhicules, qu'ils soient aériens ou terrestres, de nouvelles armes et un scénario solo.Il s'agit donc du deuxième DLC communautaire pour ARMA 3,, qui s'est écoulé à environ 100 000 exemplaires selon les développeurs. D'autres projets de ce genre sont d'ailleurs en cours de développement, en plus de CSLA Iron Curtain,. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam . Aucun prix n'a cependant été communiqué, mais le premier a été mis en vente pour la somme de 19,99 €.Disponible depuis septembre 2013 sur PC, il est possible d'acheter ARMA 3 à moindre coût si vous ne le possédez pas encore,