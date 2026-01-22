Arknights: Endfield : La liste complète des trophées

Arknights: Endfield dispose de plusieurs trophées, que les joueurs et les joueuses devront débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées d'Arknights: Endfield

Intitulé trophée/succès Description Exploration optimale Atteindre le niveau d'exploration 7 Virtuose des caisses de la Vallée Ouvrir 270 caisses de stockage dans la Vallée-IV Le Monument, c'est moi Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté Agonie Le conseil des quatre Terminer la mission principale [Intermède : Le conseil des quatre] Arrivée à Wuling Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus II : Le berceau du danger] Ancre de la Vallée Débloquer 28 points TP dans la Vallée-IV Virtuose des caisses de la Vallée II Ouvrir 100 caisses de stockage de la Vallée-IV Compagnons Terminer les missions annexes [Loup solitaire], [Lettre d'une messagère], [Amour, cri et prototype] et [Que le feu consume le passé cendré] Promotion III Promouvoir 1 opérateur au rang E2 Promotion IV Faire progresser 1 opérateur au niveau 90 Armement optimisé Optimiser 1 arme au rang G4 Monument de l'ombre Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction non organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté normale Construction d'avant-postes dans la Vallée Ajouter tous les avant-postes de la Vallée-IV au programme de soutien d'Endfield Extraction en cours Placer des plateformes d'extraction sur toutes les zones d'extraction de la Vallée-IV et faire en sorte qu'ils restent en état de produire Processus : éveil Terminer la mission principale [Chapitre I - Processus I : Éveil] Parcours d'obstacles Détruire les 3 nœuds d'ankhor de la Veine originelle Randonnée en pleine nature Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus I : Arrivée à Wuling] Promotion I Promouvoir 1 opérateur au rang E2 Promotion II Faire progresser 1 opérateur au niveau 60 Une optimisation sur le fil Optimiser 1 arme au rang G2 Sauvetage de DELTA Réparer 10 robots Delta Virtuose des caisses de la Vallée I Ouvrir 50 caisses de stockage dans la Vallée-IV Enquêtes dans la Vallée Obtenir 1 rapport d'enquête dans la Vallée-IV Auditeurs pris au piège Briser toutes les surfaces meubles et tomber dans le trou de la Veine originelle Fragments réunis Récolter 50 échantillons d'Aurylène dans la Vallée-IV Arts et Flux Déclencher 5 réactions aux Arts et appliquer 5 statuts physiques en combat Armes combinées Effectuer 100 combos pendant le combat Annihilation réfléchie Vaincre 30 ennemis à l'aide d'installations de combat Protocole 20,00 m Toucher un ennemi après avoir fait une chute d'au moins 20 mètres Interruption d'attaque Interrompe l'état de chargement des ennemis 5 fois en combat Maintenance amicale Réparer des installations partagées d'autres utilisateurs 10 fois Amélioration du Nexus Faire progresser le Nexus de contrôle du Dijang au niveau 5 Apogée industriel de la Vallée Étudier toutes les technologies du plan du GIA de base Visionnaire de l'industrie de Wuling I Étudier toutes les technologies du GIA de Wuling I

Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, décrocher le Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageonsPour empocher le Platine d', qui est nommé « Industries Endfield », les joueurs et les joueuses doivent accomplir certaines missions principales, explorer les zones ainsi qu'effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC ainsi qu'appareils iOS/Android.