Arknights: Endfield : La liste complète des trophées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 14h39
Arknights: Endfield dispose de plusieurs trophées, que les joueurs et les joueuses devront débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous partageons la liste complète.
Arknights: Endfield : La liste complète des trophées
Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026, Arknights: Endfield possède, comme tous les autres jeux, de nombreux trophées. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, décrocher le Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste des trophées d'Arknights: Endfield.

À lire également

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)

Liste des trophées d'Arknights: Endfield

arknights-endfield-personnage
Pour empocher le Platine d'Arknights: Endfield, qui est nommé « Industries Endfield », les joueurs et les joueuses doivent accomplir certaines missions principales, explorer les zones ainsi qu'effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées d'Arknights: Endfield :

Intitulé trophée/succès Description
Exploration optimale Atteindre le niveau d'exploration 7
Virtuose des caisses de la Vallée Ouvrir 270 caisses de stockage dans la Vallée-IV
Le Monument, c'est moi Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté Agonie
Le conseil des quatre Terminer la mission principale [Intermède : Le conseil des quatre]
Arrivée à Wuling Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus II : Le berceau du danger]
Ancre de la Vallée Débloquer 28 points TP dans la Vallée-IV
Virtuose des caisses de la Vallée II Ouvrir 100 caisses de stockage de la Vallée-IV
Compagnons Terminer les missions annexes [Loup solitaire], [Lettre d'une messagère], [Amour, cri et prototype] et [Que le feu consume le passé cendré]
Promotion III Promouvoir 1 opérateur au rang E2
Promotion IV Faire progresser 1 opérateur au niveau 90
Armement optimisé Optimiser 1 arme au rang G4
Monument de l'ombre Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction non organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté normale
Construction d'avant-postes dans la Vallée Ajouter tous les avant-postes de la Vallée-IV au programme de soutien d'Endfield
Extraction en cours Placer des plateformes d'extraction sur toutes les zones d'extraction de la Vallée-IV et faire en sorte qu'ils restent en état de produire
Processus : éveil Terminer la mission principale [Chapitre I - Processus I : Éveil]
Parcours d'obstacles Détruire les 3 nœuds d'ankhor de la Veine originelle
Randonnée en pleine nature Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus I : Arrivée à Wuling]
Promotion I Promouvoir 1 opérateur au rang E2
Promotion II Faire progresser 1 opérateur au niveau 60
Une optimisation sur le fil Optimiser 1 arme au rang G2
Sauvetage de DELTA Réparer 10 robots Delta
Virtuose des caisses de la Vallée I Ouvrir 50 caisses de stockage dans la Vallée-IV
Enquêtes dans la Vallée Obtenir 1 rapport d'enquête dans la Vallée-IV
Auditeurs pris au piège Briser toutes les surfaces meubles et tomber dans le trou de la Veine originelle
Fragments réunis Récolter 50 échantillons d'Aurylène dans la Vallée-IV
Arts et Flux Déclencher 5 réactions aux Arts et appliquer 5 statuts physiques en combat
Armes combinées Effectuer 100 combos pendant le combat
Annihilation réfléchie Vaincre 30 ennemis à l'aide d'installations de combat
Protocole 20,00 m Toucher un ennemi après avoir fait une chute d'au moins 20 mètres
Interruption d'attaque Interrompe l'état de chargement des ennemis 5 fois en combat
Maintenance amicale Réparer des installations partagées d'autres utilisateurs 10 fois
Amélioration du Nexus Faire progresser le Nexus de contrôle du Dijang au niveau 5
Apogée industriel de la Vallée Étudier toutes les technologies du plan du GIA de base
Visionnaire de l'industrie de Wuling I Étudier toutes les technologies du GIA de Wuling I

arknights-endfield-personnages
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Arknights: Endfield est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC ainsi qu'appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)
Arknights: Endfield 30 juillet 2026

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Arknights: Endfield, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Arknights: Endfield annonce une mise à jour majeure pour ses 6 mois avec une surprise de taille
Arknights: Endfield 13 juillet 2026

Arknights: Endfield annonce une mise à jour majeure pour ses 6 mois avec une surprise de taille

L'été sera chargé dans Arknights: Endfield. Le titre de GRYPHLINE compte occuper les joueurs avec une mise à jour festive qui vient étoffer l'histoire principale et ajoute de nouvelles zones à explorer.
Arknights: Endfield : Carte (map) interactive
Arknights: Endfield 27 janvier 2026

Arknights: Endfield : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Arknights: Endfield peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

commentaire (0)