Arknights: Endfield : La liste complète des trophées

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Arknights: Endfield, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
À lire également
Arknights: Endfield Codes (Août 2026)
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Exploration optimale
|Atteindre le niveau d'exploration 7
|Virtuose des caisses de la Vallée
|Ouvrir 270 caisses de stockage dans la Vallée-IV
|Le Monument, c'est moi
|Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté Agonie
|Le conseil des quatre
|Terminer la mission principale [Intermède : Le conseil des quatre]
|Arrivée à Wuling
|Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus II : Le berceau du danger]
|Ancre de la Vallée
|Débloquer 28 points TP dans la Vallée-IV
|Virtuose des caisses de la Vallée II
|Ouvrir 100 caisses de stockage de la Vallée-IV
|Compagnons
|Terminer les missions annexes [Loup solitaire], [Lettre d'une messagère], [Amour, cri et prototype] et [Que le feu consume le passé cendré]
|Promotion III
|Promouvoir 1 opérateur au rang E2
|Promotion IV
|Faire progresser 1 opérateur au niveau 90
|Armement optimisé
|Optimiser 1 arme au rang G4
|Monument de l'ombre
|Terminer tous les niveaux de [Monument de l'ombre] : "Construction non organique" et "Les oubliés des Terres", en difficulté normale
|Construction d'avant-postes dans la Vallée
|Ajouter tous les avant-postes de la Vallée-IV au programme de soutien d'Endfield
|Extraction en cours
|Placer des plateformes d'extraction sur toutes les zones d'extraction de la Vallée-IV et faire en sorte qu'ils restent en état de produire
|Processus : éveil
|Terminer la mission principale [Chapitre I - Processus I : Éveil]
|Parcours d'obstacles
|Détruire les 3 nœuds d'ankhor de la Veine originelle
|Randonnée en pleine nature
|Terminer la mission principale [Chapitre II - Processus I : Arrivée à Wuling]
|Promotion I
|Promouvoir 1 opérateur au rang E2
|Promotion II
|Faire progresser 1 opérateur au niveau 60
|Une optimisation sur le fil
|Optimiser 1 arme au rang G2
|Sauvetage de DELTA
|Réparer 10 robots Delta
|Virtuose des caisses de la Vallée I
|Ouvrir 50 caisses de stockage dans la Vallée-IV
|Enquêtes dans la Vallée
|Obtenir 1 rapport d'enquête dans la Vallée-IV
|Auditeurs pris au piège
|Briser toutes les surfaces meubles et tomber dans le trou de la Veine originelle
|Fragments réunis
|Récolter 50 échantillons d'Aurylène dans la Vallée-IV
|Arts et Flux
|Déclencher 5 réactions aux Arts et appliquer 5 statuts physiques en combat
|Armes combinées
|Effectuer 100 combos pendant le combat
|Annihilation réfléchie
|Vaincre 30 ennemis à l'aide d'installations de combat
|Protocole 20,00 m
|Toucher un ennemi après avoir fait une chute d'au moins 20 mètres
|Interruption d'attaque
|Interrompe l'état de chargement des ennemis 5 fois en combat
|Maintenance amicale
|Réparer des installations partagées d'autres utilisateurs 10 fois
|Amélioration du Nexus
|Faire progresser le Nexus de contrôle du Dijang au niveau 5
|Apogée industriel de la Vallée
|Étudier toutes les technologies du plan du GIA de base
|Visionnaire de l'industrie de Wuling I
|Étudier toutes les technologies du GIA de Wuling I
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